Lyles đoạt HCV 200m giải điền kinh vô địch thế giới, san bằng kỷ lục của Usain Bolt

Sự kiện: Thể thao

(Tin thể thao, tin điền kinh) Noah Lyles có màn trình diễn đẳng cấp ở nội dung 200m nam tại giải điền kinh vô địch thế giới 2025.

🏃‍♂️Lyles đoạt HCV san bằng kỷ lục của Usain Bolt

Noah Lyles tiếp tục cho thấy sự vượt trội của bản thân ở nội dung 200m nam tại giải điền kinh vô địch thế giới. Anh có cú nước rút ngoạn mục để cán đích với thành tích 19,52 giây và giành HCV. Kết quả ấy giúp chân chạy người Mỹ vô địch thế giới lần thứ 4 ở nội dung này, san bằng kỷ lục của huyền thoại Usain Bolt. 

Noah Lyles tạo ra khác biệt lớn

Noah Lyles tạo ra khác biệt lớn

Đồng đội của anh, Kenny Bednarek, đoạt HCB với thành tích 19,58 giây. Trong khi đó, tài năng trẻ người Jamaica Bryan Levell giành HCĐ với kết quả 19,64 giây. 

Zharnel Hughes của Vương quốc Anh cũng có màn trình diễn ấn tượng với thành tích mùa giải tốt nhất là 19,78 giây, về nhì thứ năm.

🏆Jefferson-Wooden giành HCV nội dung 200m dành cho nữ

Melissa Jefferson-Wooden tỏa sáng để giành chiến thắng nội dung 200m dành cho nữ với thành tích 21,68 giây. Đây cũng là thành tích tốt nhất của VĐV người Mỹ trong năm nay. 

Đẳng cấp của&nbsp;Jefferson-Wooden

Đẳng cấp của Jefferson-Wooden

Amy Hunt của Vương quốc Anh xuất phát có phần hơi chậm nhưng cô không nao núng. VĐV này vượt qua Shericka Jackson để đoạt HCB với thành tích 22,14 giây. 

Về phần Shericka Jackson, cô có ngày thi đấu không thành công. Ngôi sao người Jamaica chỉ giành HCĐ với thành tích 22,18 giây.

Người đẹp điền kinh cực quyến rũ nhưng bị cấm thi đấu vì khoẻ như đàn ông
Người đẹp điền kinh cực quyến rũ nhưng bị cấm thi đấu vì khoẻ như đàn ông

(Tin thể thao, tin điền kinh) Maryna Bekh-Romanchuk, vận động viên điền kinh Ukraine, bị cấm thi đấu 4 năm vì nồng độ testosterone cao, chuyển hướng...

Bấm xem >>

19/09/2025 22:55 PM (GMT+7)
