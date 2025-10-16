Vang dội Trần Thanh Lực thắng cựu vô địch bi-a thế giới, đấu tiếp siêu sao World Cup

🎉 Trần Thanh Lực thắng cựu vô địch thế giới, gặp đương kim vô địch World Cup

Ở lượt trận sớm nhất của vòng loại trực tiếp top 32 giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 diễn ra vào chiều tối ngày 16/10 tại Bỉ, Trần Thanh Lực so tài với Ryuuji Umeda. Tay cơ kỳ cựu người Nhật Bản đã từng vô địch thế giới vào năm 2007. Ông được biết đến với lối thi đấu chắc chắn, kiểm soát rất tốt thế trận.

Thanh Lực lọt vào vòng 16 World Championship 2025

Thanh Lực khởi đầu trận đấu tốt với đường cơ 6 điểm nhưng Ryuuji Umeda cũng thi đấu rất hay để nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng. Khi tỉ số đang là 11-11, Thanh Lực liên tiếp tung ra những series ghi điểm rất ấn tượng để bứt lên dẫn 27-17 sau hiệp đầu.

Sau rất nhiều nỗ lực, Ryuuji Umeda rút ngắn cách biệt xuống còn 34-39 trong hiệp 2. Dù vậy, Thanh Lực vẫn thể hiện được bản lĩnh, giữ vững lợi thế để thắng chung cuộc 50-38 sau 38 lượt cơ.

Lịch thi đấu của 4 cơ thủ Việt Nam tại vòng 32

Trở thành cái tên đầu tiên của Việt Nam ghi tên vào vòng 16, đối thủ của Trần Thanh Lực ở vòng tiếp theo chính là Martin Horn, siêu sao số 1 của bi-a nước Đức chính là nhà đương kim vô địch Antwerp World Cup 2025 cách đây ít ngày. Ở lượt trận vòng 32, cơ thủ hạng 9 thế giới đã thắng 50-40 chỉ sau 20 lượt cơ trước Kiraz Tolgahan (Thổ Nhĩ Kỳ). Lượt trận vòng 16 sẽ diễn ra trong ngày 17/10.

Quyết Chiến, Chiêm Hồng Thái, Dick Jaspers cùng bị loại

Ở lượt trận vòng loại trực tiếp top 32 World Championship 2025 tiếp theo diễn ra tối ngày 16/10 đã chứng kiến rất nhiều bất ngờ khi các ngôi sao hàng đầu liên tiếp bị loại. Một ngày thi đấu với phong độ không cao, cơ thủ hạng 3 thế giới Trần Quyết Chiến đã để thua 42-50 sau 37 lượt cơ trước nhà vô địch quốc gia Hàn Quốc Lee Beom Yeol.

Ở trận đấu cùng giờ, Chiêm Hồng Thái để thua trước Arnim Kahofer (Áo). Đây là trận đấu mà Hồng Thái đã dẫn trước đến 21-6 nhưng cơ thủ người Áo ghi liên tiếp 18 điểm chỉ trong vòng 2 lượt cơ để thay đổi cục diện, thắng 50-48 sau 26 lượt cơ Đáng chú ý, siêu sao số 1 thế giới Dick Jaspers cũng bị loại khi để thua 33-50 trước người đồng hương kỳ cựu Jean Paul De Bruijn. Ngoài ra, ngôi sao Tayfun Tasdemir cũng dừng bước.