Bao Phương Vinh thắng thần tốc, Quyết Chiến gây ấn tượng tại giải bi-a vô địch thế giới

🌞 Bao Phương Vinh thắng chóng vánh trước cơ thủ Chile

Giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 diễn ra từ ngày 14-18/10 tại Bỉ. 48 cơ thủ được chia thành 16 bảng (mỗi bảng 3 người), thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp top 32. Billiards Việt Nam có 5 đại diện tranh tài gồm Bao Phương Vinh, Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự và Chiêm Hồng Thái.

Bao Phương Vinh khởi đầu bằng chiến thắng chóng vánh

Ở lượt trận mở màn vòng bảng kết thúc vào rạng sáng ngày 15/10 tại Bỉ, Bao Phương Vinh gây ấn tượng mạnh mẽ bằng chiến thắng chóng vánh trước đại diện đến từ Chile Luis Bahamondes.

Chỉ sau 5 lượt cơ đầu, Bao Phương Vinh đã tạo cách biệt lên đến 19-4 với 3 series 5 điểm. Liền sau đó, anh tung ra đường cơ 9 điểm để dẫn 28-4 sau hiệp đầu. Bước sang hiệp 2, kỷ lục gia thế giới tiếp tục thi đấu lấn lướt để thắng áp đảo 40-13 chỉ sau 12 lượt cơ, đạt hiệu suất ghi điểm 3,33 điểm/lượt cơ.

Chiến thắng này của Bao Phương Vinh giúp anh rộng cửa giành 1 trong 2 suất đi tiếp vào vòng knock-out ở bảng M. Đối thủ còn lại của Phương Vinh ở bảng đấu này là Kiraz Tolgahan (Thổ Nhĩ Kỳ).

🚀 Quyết Chiến, Thanh Lực ra quân thuận lợi

Tại bảng D, cơ thủ số 1 Việt Nam đang xếp hạng 3 thế giới Trần Quyết Chiến cũng có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 40-36 sau 22 lượt cơ trước Lee Beom Yeol (Hàn Quốc). Đây là trận đấu mà cả hai cơ thủ đều ghi điểm rất tốt để tạo nên thế trận giằng co.

Quyết Chiến có màn bứt tốc ngoạn mục

Khi đang bị dẫn 16-17, Quyết Chiến tăng tốc ngoạn mục khi ghi 21 điểm chỉ trong 3 lượt cơ để bỏ xa đối thủ với cách biệt 37-22. Mặc dù sau đó Lee Beom Yeol đã có series 9 điểm để bám đuổi quyết liệt nhưng Quyết Chiến vẫn là người có chiến thắng chung cuộc.

Ở bảng F, Trần Thanh Lực có chiến thắng áp đảo 40-17 sau 24 lượt cơ trước Jose Miguel Soares (Bồ Đào Nha). Trong khi đó tại bảng J, Nguyễn Trần Thanh Tự để thua đáng tiếc 38-40 sau 26 lượt cơ trước Carlos Anguita (Tây Ban Nha). Điều này khiến Thanh Tự bắt buộc phải thắng ở lượt trận còn lại trước tay cơ kỳ cựu Heo Jung Han để nuôi hy vọng đi tiếp.

Các lượt trận còn lại của vòng bảng sẽ diễn ra từ chiều ngày 15/10 cho đến rạng sáng ngày 16/10 để xác định 32 cơ thủ vào vòng loại trực tiếp. Chiêm Hồng Thái cũng sẽ có 2 lượt trận tại bảng P trong ngày thi đấu này.