Bao Phương Vinh thắng cao thủ bi-a, Quyết Chiến vượt khó tại giải vô địch thế giới

🔥 Bao Phương Vinh thắng cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ, đi tiếp vào vòng knock-out

Ở lượt trận quyết định của bảng M trong khuôn khổ giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 diễn ra vào tối ngày 15/10 tại Bỉ, Bao Phương Vinh đã có chiến thắng trước Kiraz Tolgahan.

Bao Phương Vinh thể hiện phong độ cực cao

So tài với ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ đang xếp hạng 14 thế giới, Bao Phương Vinh gặp bất lợi khi Kiraz Tolgahan vượt lên dẫn 11-3 bằng một đường cơ 7 điểm. Liền sau đó, đại diện của Việt Nam đáp trả bằng cú đánh 8 điểm, tạo lợi thế 21-17 sau hiệp đầu.

Bước vào hiệp 2, Kiraz Tolgahan nhanh chóng san hòa cách biệt. Những phút sau đó, hai cơ thủ liên tiếp tung series khiến trận đấu rơi vào thế trận giằng co hấp dẫn. Đúng lúc này, Bao Phương Vinh có tiếp một series 8 điểm để bứt lên thắng chung cuộc 40-35 sau 22 lượt cơ. Kết quả này giúp Bao Phương Vinh xây chắc ngôi đầu bảng để giành một suất đi tiếp vào vòng loại trực tiếp dành cho top 32.

🎉 Trần Quyết Chiến vượt khó giành ngôi nhất bảng

Ở lượt trận quyết định của bảng D diễn ra liền sau đó, Trần Quyết Chiến có trận thắng khó khăn trước Luis Sobreyra. Những tưởng đây sẽ là một trận đấu dễ dàng cho cơ thủ hạng 3 thế giới khi anh sớm vươn lên dẫn 12-4 nhờ một đường cơ 7 điểm. Tuy nhiên sau đó, tay cơ người Mexico thi đấu cực hay, có series 8 điểm để dẫn ngược lại 17-15.

Quyết Chiến chứng minh đẳng cấp đúng lúc

Ở hiệp 2, có lúc Quyết Chiến đã dẫn trước 31-23 nhưng phong độ cực cao của Luis Sobreyra giúp tay cơ này dẫn ngược lại 33-31. Ở thời điểm then chốt, Quyết Chiến cho thấy bản lĩnh của ngôi sao hàng đầu thế giới khi có hai series 4 điểm để thắng chung cuộc 40-34 sau 32 lượt cơ.

Trước đó, ở lượt trận mở màn của bảng đấu này, Quyết Chiến cũng đã thắng 40-36 sau 22 lượt cơ trước Lee Beom Yeol (Hàn Quốc). Những kết quả này giúp Quyết Chiến giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé thẳng tiến vào vòng knock-out sẽ tranh tài trong ngày 16/10.