Quyết Chiến cùng đồng đội đại náo giải bi-a vô địch thế giới, dễ đấu siêu sao Dick Jaspers

🙌 4 cơ thủ Việt Nam xuất sắc vào vòng loại trực tiếp

Sau lượt trận vòng bảng giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 kết thúc vào rạng sáng ngày 16/10, Billiards Việt Nam ghi dấu ấn khi có đến 4 đại diện lọt vào vòng knock-out.

Chiêm Hồng Thái cùng Trần Thanh Lực giành vé đi tiếp

Sau khi Bao Phương Vinh (bảng M) và Trần Quyết Chiến (bảng D) sớm có vé đi tiếp bằng ngôi nhất bảng, Trần Thanh Lực cũng không làm người xem thất vọng khi lần lượt thắng 40-17 sau 24 lượt cơ trước Jose Miguel Soares (Bồ Đào Nha) và thắng 40-22 sau 22 lượt cơ trước Pedro Gonzalez (Colombia).

Trong khi đó tại bảng P, Chiêm Hồng Thái có trận hòa kịch tính trước tay cơ kỳ cựu từng vô địch World Cup Roland Forthomme. Đây là trận đấu mà Hồng Thái sớm dẫn đến 20-1 chỉ sau 2 lượt cơ đầu với 2 series 12 điểm và 8 điểm. Tuy nhiên trong hiệp 2, cơ thủ người Bỉ đã xuất sắc có đường cơ 18 điểm để cân bằng thế trận.

Dù chia điểm, Hồng Thái sau đó đã thắng áp đảo 40-12 chỉ sau 17 lượt cơ trước Bart Ceulemans (Bỉ), qua đó giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng khi bằng điểm với Roland Forthomme nhưng hơn hiệu suất ghi điểm. Đáng tiếc tại bảng J, Nguyễn Trần Thanh Tự dừng bước khi để thua cả 2 lượt trận trước Carlos Anguita (Tây Ban Nha) và Heo Jung Han (Hàn Quốc).

🔥 Háo hức chờ Quyết Chiến so tài với siêu sao Dick Jaspers

Như vậy, Billiards Việt Nam có 4 cơ thủ góp mặt tại vòng loại trực tiếp dành cho top 32 của giải, cùng Hàn Quốc là 2 quốc gia có số đại diện nhiều nhất ở vòng đấu này.

Nhánh đấu của giải có thể đưa Quyết Chiến sớm gặp Dick Jaspers tại vòng 16

Vòng knock-out sẽ diễn ra từ chiều ngày 16/10 đến rạng sáng ngày 17/10. Trần Thanh Lực sẽ so tài với đại diện đến từ Nhật Bản Ryuuji Umeda. Chiêm Hồng Thái gặp Arnim Kahofer (Áo). Trần Quyết Chiến sẽ đối đầu Lee Beom Yeol (Hàn Quốc) còn Bao Phương Vinh so tài với Yilmaz Ozcan (Thổ Nhĩ Kỳ).

Đây đều là những đối thủ được đánh giá có đẳng cấp thấp hơn các cơ thủ Việt Nam. Đáng chú ý, nếu như giành chiến thắng, đối thủ chờ đợi Quyết Chiến ở vòng tiếp theo nhiều khả năng sẽ là siêu sao số 1 thế giới Dick Jaspers, người sẽ so tài với cơ thủ đồng hương Jean Paul De Bruijn tại vòng 32.

Giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 diễn ra từ ngày 14-18/10 tại Bỉ. 48 cơ thủ được chia thành 16 bảng (mỗi bảng 3 người), thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp top 32. Billiards Việt Nam có 5 đại diện tranh tài gồm Bao Phương Vinh, Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự và Chiêm Hồng Thái.