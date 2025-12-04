Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Brighton - Aston Villa: Ngược dòng kinh điển, 7 bàn rực rỡ (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Brighton FC Aston Villa
(Vòng 14 Ngoại hạng Anh) Aston Villa tỏ ra không hề ngán ngại dù cho bị Brighton dẫn với cách biệt lớn.

   

Brighton có khởi đầu như mơ trước Aston Villa. Ngay phút thứ 9, Wieffer đã kiến tạo thuận lợi để Van Hecke ghi bàn mở điểm. Đến phút 29, "Chim mòng biển" nhân đôi cách biệt khi Torres phản lưới. 

Brighton khởi đầu trận đấu&nbsp;như mơ

Brighton khởi đầu trận đấu như mơ

Tưởng chừng 2 bàn thắng này sẽ mở ra ngày thi đấu thăng hoa dành cho Brighton, nhưng không. Aston Villa thậm chí gỡ hòa ngày trong hiệp đấu thứ nhất. Watkins sắm vai người hùng khi ghi cú đúp bàn thắng lần lượt vào các phút 37 và 45+7.

Việc có 2 bàn thắng để gỡ hòa 2-2 ngay trong hiệp một giúp tinh thần của Aston Villa dâng lên rất cao. Bước sang hiệp hai, đoàn quân HLV Unai Emery lần đầu dẫn trước Brighton ở trận này khi Onana điền tên lên bảng điện tử ở phút 60. Chưa dừng lại ở đó, Aston Villa còn nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 78 nhờ công của Malen.

Aston Villa không biết bỏ cuộc

Aston Villa không biết bỏ cuộc

Brighton không bỏ cuộc trong phần còn lại của trận đấu. Nhưng họ chỉ kịp ghi thêm 1 bàn khi Van Hecke hoàn tất cú đúp vào phút 83. 

Chung cuộc, Aston Villa thắng Brighton với tỷ số 4-3. Trận thắng này đưa Aston Villa lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 27 điểm nắm trong tay. 

Tỷ số chung cuộc: Brighton 3-4 Aston Villa (H1: 2-2)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Brighton: Van Hecke 9' (Wieffer), 83' (Hinshelwood), Torres 29' - phản lưới

Aston Villa: Watkins 37' (Guessand), 45+7' (Rogers), Onana 60' (Cash), Malen 78'

Đội hình xuất phát: 

Brighton: Verbruggen, Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu, Baleba, Gomez, Minteh, Gruda, De Cuyper, Tzimas

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Onana, Kamara, McGinn, Rogers, Guessand, Watkins

8

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

04/12/2025 03:56 AM (GMT+7)
