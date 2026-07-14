Dàn "trai xinh gái đẹp Việt Nam" khuấy động "Nóng cùng World Cup" trước bán kết

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất với hai cặp bán kết Pháp - Tây Ban Nha (2h, 15/7) và Anh - Argentina (2h, 16/7). Trùng với nhịp nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, chương trình "Nóng cùng World Cup 2026" của VTV cũng đi đến chặng quyết định khi từ 48 gương mặt ban đầu (36 cô gái và 12 chàng trai), chỉ còn lại 4 đại diện tương ứng với 4 đội tuyển góp mặt ở vòng bán kết.

Đó là Iris Trần (fan Pháp), Phùng Thị Thanh Hằng (fan Tây Ban Nha), Lê Ngọc Ánh (fan Anh) và Vương Văn Anh (fan Argentina) chàng trai duy nhất còn trụ lại của chương trình.

Iris Trần (bên trái) là fan tuyển Pháp, đấu với Phùng Thanh Hằng (bên phải) fan Tây Ban Nha

Màn "đọ sắc" giữa hai mỹ nhân Pháp - Tây Ban Nha

Tâm điểm của trận bán kết đầu tiên không chỉ nằm trên sân cỏ mà còn là cuộc hội ngộ của hai nhan sắc nổi bật nhất "Nóng cùng World Cup 2026".

Iris Trần gây ấn tượng với hình ảnh khỏe khoắn, hiện đại và đậm chất thể thao. Từng là ring girl của giải MMA LION Championship, cô mang đến nguồn năng lượng khác biệt cùng phong thái tự tin trước ống kính.

Trong khi đó, Á hậu 1 Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Phùng Thị Thanh Hằng lại ghi điểm nhờ vẻ đẹp dịu dàng, tri thức và lối sống năng động. Đại diện tuyển Tây Ban Nha cũng nhiều lần thể hiện sự am hiểu bóng đá khi dành trọn niềm tin cho "La Roja" và tài năng trẻ Lamine Yamal.

"Búp bê" Tam Sư chạm trán chàng trai đa tài

Ở cặp bán kết còn lại, Lê Ngọc Ánh sẽ đại diện tuyển Anh đối đầu Vương Văn Anh, fan Argentina và cũng là đại diện nam duy nhất còn góp mặt.

Ngọc Ánh fan tuyển Anh và fan Argentina, chàng trai là fan tuyển Argentina

Được khán giả yêu mến với gương mặt được ví như "búp bê Tam Sư", Ngọc Ánh nổi bật nhờ gương mặt trong trẻo, gu thời trang sân cỏ trẻ trung và cá tính mạnh mẽ khi luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào Harry Kane cùng đội tuyển Anh.

Đối diện cô là Vương Văn Anh, hay còn được biết đến với biệt danh "Văn Anh Neymar". Sinh năm 2005, anh là nhà sáng tạo nội dung thể thao nổi tiếng với các video bóng đá freestyle, từng được vinh danh "Người sáng tạo thể thao của năm 2025". Sự xuất hiện của Văn Anh mang đến màu sắc khác biệt cho chương trình khi là đại diện nam duy nhất góp mặt ở vòng bán kết.

Bốn đại diện còn lại đều sở hữu dấu ấn riêng, từ nhan sắc, cá tính đến tình yêu dành cho đội bóng mình cổ vũ. Khi World Cup 2026 chuẩn bị xác định hai đội góp mặt ở trận chung kết, "Nóng cùng World Cup 2026" cũng bước vào chặng nước rút, hứa hẹn mang đến những màn xuất hiện đáng chú ý và tiếp tục khuấy động bầu không khí bóng đá trên sóng VTV.