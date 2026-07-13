Nữ tay vợt tốc váy phản ứng trọng tài khi bị "bắt bẻ" về trang phục ở Wimbledon

Trong lúc Wimbledon 2026 khép lại với nhiều câu chuyện đáng nhớ, người hâm mộ quần vợt lại chia sẻ một khoảnh khắc gây tranh cãi liên quan đến quy định trang phục khắt khe của giải đấu. Nhân vật chính là Jelena Ostapenko, người từng phản ứng đầy bất ngờ khi bị trọng tài chất vấn về chiếc quần mặc bên trong váy thi đấu.

Ostapenko không ngần ngại tốc váy lên để chứng minh mình "vô tội"

Trọng tài nghi ngờ, Ostapenko lập tức tốc váy

Sự việc diễn ra trước trận đôi vòng hai Wimbledon 2024, khi Ostapenko và đồng đội Hsieh Su Wei khởi động chuẩn bị gặp Marta Kostyuk và Elena Gabriela Ruse.

Trọng tài Jamie Crowson bất ngờ tiến đến trao đổi với Ostapenko về trang phục thi đấu. Dường như ông muốn kiểm tra xem tay vợt Latvia có tuân thủ quy định nghiêm ngặt về màu sắc tại Wimbledon hay không.

Tỏ ra không hài lòng, Ostapenko lập tức vén váy lên để cho trọng tài thấy chiếc quần bảo hộ màu xanh lá mặc bên trong. Hành động diễn ra ngay trên sân khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Sau khi xác nhận trang phục hoàn toàn hợp lệ, cuộc trao đổi nhanh chóng kết thúc và trận đấu diễn ra bình thường.

Quy định đặc biệt của Wimbledon

Wimbledon từ lâu nổi tiếng với bộ quy tắc "toàn màu trắng" (all white), áp dụng cho hầu hết trang phục thi đấu của các tay vợt.

Tuy nhiên, từ năm 2023, Ban tổ chức đã nới lỏng một phần quy định dành cho các VĐV nữ, cho phép họ mặc quần bảo hộ tối màu bên trong váy để giảm áp lực và sự lo lắng trong thời kỳ kinh nguyệt.

Giám đốc điều hành All England Club, Sally Bolton, khi đó cho biết quyết định được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến các tay vợt và nhiều bên liên quan.

Theo bà, thay đổi này giúp các VĐV nữ tập trung hoàn toàn vào chuyên môn thay vì phải bận tâm đến những vấn đề ngoài thi đấu.

Ostapenko tiếp tục là tâm điểm ở Wimbledon

Ostapenko luôn được xem là một trong những cá tính mạnh nhất của WTA Tour. Không ít lần cô bộc lộ cảm xúc quyết liệt với trọng tài hoặc ban tổ chức trong các trận đấu lớn.

Tại Wimbledon 2026, tay vợt Latvia dừng bước ở vòng ba sau thất bại trước hạt giống số 1 Aryna Sabalenka. Dù vậy, câu chuyện về màn "tốc váy" để chứng minh mình không vi phạm quy định trang phục vẫn được nhiều người hâm mộ nhắc lại như một trong những khoảnh khắc hiếm có trong lịch sử giải Grand Slam sân cỏ.