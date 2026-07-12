Trực tiếp tennis Sinner – Zverev: Chờ màn lật đổ ngoạn mục (CK Wimbledon)

Sinner áp đảo lịch sử đối đầu

Sinner bước vào trận chung kết với vị thế số 1 thế giới, đương kim vô địch Wimbledon và đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ năm. Đáng chú ý, tay vợt người Ý thắng Zverev tới 10/14 lần đối đầu, trong đó có chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp và 4 lần hạ đối thủ ngay trong năm 2026.

Dù hai người chưa từng gặp nhau trên sân cỏ, những màn trình diễn gần đây của Sinner cho thấy sự vượt trội rõ rệt. Sau trận mở màn khó khăn, anh thắng liền 15 set, trong đó có màn hạ Novak Djokovic 3-0 đầy thuyết phục ở bán kết.

Zverev chờ tạo bất ngờ trên sân cỏ

Zverev bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn sau chức vô địch Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp và lần đầu góp mặt ở chung kết Wimbledon. Sân cỏ được kỳ vọng sẽ giúp tay vợt người Đức phát huy tối đa vũ khí giao bóng và những loạt tie-break sở trường.

Dẫu vậy, thử thách dành cho Zverev vẫn rất lớn khi đối diện với một Sinner sở hữu khả năng trả giao bóng hàng đầu thế giới cùng sự ổn định đáng kinh ngạc ở các pha bóng bền. Nếu thi đấu đúng phong độ, Zverev đủ sức gây khó khăn và giành một set, nhưng đánh bại Sinner lúc này vẫn là nhiệm vụ không hề dễ dàng.