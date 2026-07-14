Thực hư tin đồn "fan nữ đẹp nhất World Cup" bí mật hẹn hò sao ĐT Anh Bellingham

Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026, Fatima Bosch bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Người đẹp Mexico gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật trên khán đài, trước khi tiếp tục thu hút sự chú ý với tin đồn hẹn hò tiền vệ Jude Bellingham.

Fatima bỗng dưng dính tin đồn hẹn hò với siêu sao bóng đá của tuyển Anh Bellingham

Từ khoảnh khắc trên khán đài đến hiện tượng mạng

Bosch thu hút sự chú ý sau khi nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình trong màu áo đội tuyển Mexico. Gương mặt sắc sảo, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách cổ vũ cuồng nhiệt giúp cô nhanh chóng trở thành "hiện tượng" của World Cup 2026.

Danh tính của người đẹp cũng nhanh chóng được cộng đồng mạng tìm ra. Fatima Bosch là một hoa hậu đến từ Mexico, sở hữu hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram. Kể từ khi đồng hành cùng World Cup, mỗi hình ảnh tại sân vận động hay bên lề giải đấu đều thu hút lượng tương tác lớn, đưa cô trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội.

Không ít người hâm mộ còn ví von Fatima là "nữ thần khán đài" của kỳ World Cup năm nay, bên cạnh nhiều cổ động viên nữ nổi tiếng khác xuất hiện tại giải đấu.

Vì sao xuất hiện tin đồn với Jude Bellingham?

Sức hút ngày càng lớn của Bosch kéo theo hàng loạt đồn đoán về đời tư. Trên các diễn đàn bóng đá và tài khoản chuyên theo dõi người nổi tiếng, nhiều bài đăng cho rằng cô đang bí mật hẹn hò Jude Bellingham, ngôi sao của tuyển Anh và Real Madrid.

Nguồn cơn của tin đồn chủ yếu xuất phát từ những suy đoán trên mạng xã hội. Một số tài khoản "soi" các lượt tương tác, thời điểm xuất hiện của hai người tại World Cup hay những chi tiết được cho là trùng hợp rồi ghép nối thành câu chuyện tình cảm. Tuy nhiên, không có hình ảnh hay bằng chứng xác thực nào cho thấy Bellingham và Bosch từng gặp gỡ hoặc có mối quan hệ ngoài đời.

Dù vậy, ý tưởng về chuyện tình giữa một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới với một hoa hậu sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ vẫn nhanh chóng lan truyền, tạo nên làn sóng bàn tán trên mạng xã hội.

Cô được mệnh danh là "Fan nữ đẹp nhất World Cup"

Người đẹp Mexico lên tiếng

Trước những thông tin ngày càng lan rộng, Bosch đã trực tiếp phủ nhận.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông, cô cho biết mình rất ngưỡng mộ tài năng của Bellingham, nhưng giữa hai người không tồn tại mối quan hệ tình cảm như những gì mạng xã hội đồn đoán. Theo Fatima, cô và tiền vệ người Anh thậm chí chưa từng gặp riêng hay có bất kỳ liên hệ cá nhân nào.

Lời khẳng định của người đẹp cũng khép lại những suy diễn kéo dài nhiều ngày. Thực tế, Bellingham vẫn khá kín tiếng về đời sống riêng và luôn ưu tiên sự tập trung cho sự nghiệp thi đấu.

Về phần mình, Bosch cho biết cô mong công chúng nhớ đến mình với hình ảnh một cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển Mexico hơn là những câu chuyện bên lề không được kiểm chứng. Dù tin đồn đã được làm sáng tỏ, sức hút của người đẹp trên các khán đài World Cup 2026 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và cô tiếp tục là một trong những gương mặt được người hâm mộ săn đón nhiều nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những hình ảnh đẹp về Bosch trên trang cá nhân có 4 triệu lượt theo dõi