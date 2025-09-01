Mike Tyson thừa nhận "dưới 1 người trên vạn người", chỉ chịu thua võ sĩ này

👑 Tyson tuyên bố Muhammad Ali là "vua boxing"

Mike Tyson, huyền thoại quyền Anh hạng nặng, từng được ví như "Gã đàn ông đáng sợ nhất hành tinh", vừa khiến cộng đồng boxing toàn cầu dậy sóng khi trả lời thẳng thắn về "vị vua" quyền Anh.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Tyson (bên trái) chỉ nể phục nhất cố huyền thoại Ali (bên phải)

Trong talkshow nổi tiếng The Big Podcast With Shaq, Tyson được hỏi: "Ai là võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất lịch sử?" Không lưỡng lự, ông khẳng định: "Tôi. Không, Muhammad Ali rồi mới đến tôi". Tyson bày tỏ với sự kính trọng dành cho tượng đài bất tử của boxing thế giới.

Dù Tyson có chuỗi thành tích phi thường, vô địch hạng nặng thế giới trẻ nhất lịch sử ở tuổi 20, giữ cả ba đai WBA, WBC, IBF, đạt 50 thắng/6 thua với 44 trận thắng knock-out, bản thân ông vẫn xếp mình sau cố huyền thoại Ali, người đã ba lần đăng quang thế giới, đánh bại hàng loạt đối thủ sừng sỏ như Joe Frazier, Ken Norton và George Foreman và là biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Ali thực sự là “người duy nhất trên vạn người” khiến Tyson tâm phục khẩu phục cả về đẳng cấp lẫn ảnh hưởng vượt ngoài sàn đấu.

Tình cảm ấy không phải lời lẽ "mỹ miều" nhất thời. Trong nhiều thập kỷ, Tyson luôn ca ngợi tinh thần thép và trái tim kiên cường của Muhammad Ali.

⭐ Ali cũng rất tôn trọng Tyson

Trong buổi phỏng vấn đặc biệt trên talkshow Arsenio Hall (1989), khi được hỏi nếu hai người cùng phong độ sung mãn sẽ ai thắng, Tyson khiêm nhường nói: “Tôi biết tôi rất vĩ đại, nhưng mọi người nên công nhận một điều, Ali mới là số một, ai cũng phải cúi đầu trước ông ấy”. Chính Ali lúc đó cũng hài hước đáp “Nếu anh ấy đánh tôi, tôi chỉ biết nằm ra thôi!”, cho thấy sự kính trọng lẫn nhau giữa hai tượng đài.

Thực tế, Tyson từng hứa với Ali sẽ “trả thù” Larry Holmes, người duy nhất hạ knock-out Ali và ông đã làm được điều đó năm 1988 khi hạ Holmes bằng một cú knock-out ngoạn mục, thời điểm đó Ali ngồi bên võ đài nhắc nhở: “Get him for me, Mike” (Trả thù cho tôi nhé Mike).

Dù mỗi thế hệ boxing có chuẩn mực, cách đánh và đối thủ riêng, Mike Tyson luôn cho rằng, về sự phi thường, sức chịu đựng và giá trị truyền cảm hứng, chỉ duy nhất Muhammad Ali xứng đáng là “The Greatest” (vĩ đại nhất) trong lịch sử hạng nặng.

Tyson, dù từng gây tranh cãi khi tự nhận mình số một ở một số podcast, vẫn không ngừng khẳng định Ali là người ông kính phục nhất, cả trên võ đài và trong đời sống.