Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và nỗi lo trước giải châu Á

Ngày 1/6, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có đủ quân số 14 VĐV trong đợt tập trung chuẩn bị cho AVC Cup 2026 diễn ra từ 6-14/6 tại Candon, Philippines. Hai gương mặt lên đội tuyển muộn nhất là Lý Thị Luyến và Kim Thanh.

Sau khi có đầy đủ lực lượng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và ban huấn luyện xây dựng giáo án tập luyện phù hợp, giúp các VĐV có được thể trạng cũng như kỹ-chiến thuật tốt nhất trước khi bước vào giải đấu.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có đủ quân số 14 VĐV. Ảnh: Trung Kiên

Một bài toán mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải giải lúc này với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là thể lực. Từ đầu năm, các VĐV chủ chốt của đội thi đấu liên tiếp tại các giải như Cúp Hoa Lư, vòng 1 giải VĐQG, Cúp Hùng Vương và gần nhất là cúp VTV9 Bình Điền. Một số VĐV như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Lý Thị Luyến còn thi đấu ở nước ngoài với mật độ khá dày.

Trong các buổi tập vừa qua, ban huấn luyện liên tục nhắc nhở các VĐV duy trì sự tập trung, thực hiện đúng giáo án và đặc biệt hạn chế tối đa nguy cơ chấn thương. Đây là giai đoạn quan trọng để đội tuyển có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm.

Tại AVC Cup năm nay, lịch thi đấu dày và hầu hết các trận đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam diễn ra vào buổi sáng (8h, giờ Việt Nam), buộc Thanh Thúy và các đồng đội phải dậy sớm từ lúc 5-6h sáng để chuẩn bị. Đây là thử thách không nhỏ khi lần đầu tiên các cô gái Việt Nam phải thi đấu với lịch khắc nghiệt như giải lần này.

Thanh Thúy và các đồng đội phải có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực. Ảnh: Trung Kiên

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở bảng B tại AVC Cup 2026, cùng với Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc), Lebanon. Trong khi đó bảng A có Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Australia, Uzbekistan.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng từ 1 đến 6 ở mỗi bảng đấu, hai đội nhất nhì bảng vào bán kết. Tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu phân hạng sau khi kết thúc vòng bảng. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch và lần thứ 4 liên tiếp đăng quang ở giải đấu châu lục.

