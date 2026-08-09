Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Thanh Thúy nỗ lực (SEA V.Cup)

Dù Thái Lan tung ra đội hình mạnh nhất cộng thêm sức ép rất lớn từ khán đài, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc không đến nỗi nào. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa không duy trì được điều đó và dần để cho Thái Lan tạo ra cách biệt. Thanh Thúy và đồng đội nỗ lực níu giữ hy vọng trong những điểm số cuối, nhưng Thái Lan vẫn thể hiện bản lĩnh đúng lúc để khép lại set đầu tiên với phần thắng 25-20.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước chủ nhà Thái Lan

Sang set hai, ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan tiếp tục duy trì đà hưng phấn khi có thời điểm dẫn sâu Việt Nam lên tới 14 điểm. Các cô gái xứ Chùa vàng phối hợp đầy biến hóa để nhanh chóng khép lại set hai với tỷ số cách biệt 25-10.

Kịch bản gần như tương tự lặp lại ở set ba. ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu chệch choạc trong cả khâu đỡ bước một lẫn phối hợp tấn công, khiến các mũi công gần như bất lực trước hàng chắn hoạt động cực kỳ hiệu quả bên phía Thái Lan. Các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục để thua 15-25.

Trận đấu nhanh chóng khép lại chỉ sau 82 phút. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục có màn trình diễn đầy nỗ lực khi mang về 13 điểm cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, ngang bằng với người ghi điểm tốt nhất bên phía Thái Lan là chủ công Sasipapron.

Thái Lan khép lại chặng 2 SEA V.Cup 2026 với 3 trận toàn thắng, qua đó nối giải kỷ lục lần thứ 10 vô địch giải đấu bóng chuyền nữ Đông Nam Á. Trong khi đó, Việt Nam về đích ở vị trí cuối cùng với thành tích toàn thua cả 3 trận.