Lịch thi đấu AVC Nations Cup 2026, lịch ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam mới nhất

Lịch thi đấu AVC Nations Cup 2026, lịch ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam

Ngày Giờ Cặp đấu/Kết quả Bảng Trực tiếp 06/06 08:00 Việt Nam Lebanon B 06/06 11:00 Kazakhstan Hong Kong (TQ) B 06/06 14:00 Iran Indonesia B 06/06 17:00 Hàn Quốc Kyrgyzstan A 06/06 20:00 Philippines Uzbekistan A 07/06 08:00 Việt Nam Hong Kong (TQ) B 07/06 11:00 Lebanon Indonesia B 07/06 14:00 Đài Loan (TQ) Hàn Quốc A 07/06 17:00 Uzbekistan Kyrgyzstan A 07/06 20:00 Philippines Australia A 08/06 08:00 Việt Nam Indonesia B 08/06 11:00 Hong Kong (TQ) Iran B 08/06 14:00 Lebanon Kazakhstan B 08/06 17:00 Đài Loan (TQ) Australia A 08/06 20:00 Philippines Kyrgyzstan A 09/06 08:00 Kazakhstan Iran B 09/06 11:00 Lebanon Hong Kong (TQ) B 09/06 14:00 Uzbekistan Australia A 09/06 17:00 Kyrgyzstan Đài Loan (TQ) A 09/06 20:00 Philippines Hàn Quốc A 11/06 08:00 Việt Nam Iran B 11/06 11:00 Indonesia Kazakhstan B 11/06 14:00 Kyrgyzstan Australia A 11/06 17:00 Hàn Quốc Uzbekistan A 11/06 20:00 Philippines Đài Loan (TQ) A 12/06 08:00 Việt Nam Kazakhstan B 12/06 11:00 Iran Lebanon B 12/06 14:00 Indonesia Hong Kong (TQ) B 12/06 17:00 Australia Hàn Quốc A 12/06 20:00 Uzbekistan Đài Loan (TQ) A 13/06 - Nhất bảng A (A1) Nhì bảng B (B2) Bán kết 1 13/06 - Nhất bảng B (B1) Nhì bảng A (A2) Bán kết 2 14/06 - Hạng 6 bảng A (A6) Hạng 6 bảng B (B6) Tranh hạng 11 14/06 - Hạng 5 bảng A (A5) Hạng 5 bảng B (B5) Tranh hạng 9 14/06 - Hạng 4 bảng A (A4) Hạng 4 bảng B (B4) Tranh hạng 7 14/06 - Hạng 3 bảng A (A3) Hạng 3 bảng B (B3) Tranh hạng 5 14/06 - Thua bán kết 1 Thua bán kết 2 Tranh hạng 3 14/06 - Thắng bán kết 1 Thắng bán kết 2 Chung kết

Bảng xếp hạng AVC Nations Cup 2026, lịch ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam

Bảng A

TT Đội ST T B Điểm Set thắng Thua bại Điểm thắng Điểm bại Phân loại 1 Philippines (Chủ nhà) 0 0 0 0 0 0 0 0 Vào bán kết 2 Đài Loan (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0 Tranh hạng 5 4 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0 Tranh hạng 7 5 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 Tranh hạng 9 6 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 Tranh hạng 11

Bảng B

TT Đội ST T B Điểm Set thắng Thua bại Điểm thắng Điểm bại Phân loại 1 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 Vào bán kết 2 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 Tranh hạng 5 4 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 Tranh hạng 7 5 Hong Kong (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 0 0 Tranh hạng 9 6 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0 Tranh hạng 11

Giải bóng chuyền nữ AVC Nations Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 14/6 tại thành phố Candon (Philippines), quy tụ 12 đội tuyển mạnh của châu Á tranh tài. Đây là lần thứ hai Philippines đăng cai giải đấu sau kỳ tổ chức năm 2024, với toàn bộ các trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu Candon City Arena có sức chứa khoảng 8.000 khán giả.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào giải với tư cách nhà đương kim vô địch, sau khi liên tiếp đăng quang các năm 2023, 2024 và 2025. Tại AVC Nations Cup 2026, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng B cùng Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc) và Lebanon. Đây được xem là bảng đấu không hề dễ dàng, đặc biệt khi Kazakhstan và Iran đều sở hữu thể hình cùng lối chơi giàu sức mạnh.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lebanon (6/6), Hong Kong (7/6), Indonesia (8/6), Iran (11/6) và Kazakhstan (12/6). Với vị thế số 1 Đông Nam Á hiện tại, mục tiêu của Thanh Thúy cùng đồng đội chắc chắn không gì khác ngoài ngôi đầu bảng để giành vé vào bán kết.

Ở bảng A, chủ nhà Philippines cạnh tranh cùng Chinese Taipei, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Australia và Uzbekistan. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, trong khi các đội còn lại tiếp tục thi đấu phân hạng từ hạng 5 đến hạng 12.

AVC Nations Cup 2026 cũng là giải đấu quan trọng giúp các đội tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIVB, đồng thời là màn chạy đà chất lượng trước những sân chơi lớn cuối năm.