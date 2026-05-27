Lịch thi đấu AVC Nations Cup 2026, lịch ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam mới nhất

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào AVC Nations Cup 2026 với vị thế đương kim vô địch, hướng tới lần thứ tư liên tiếp đăng quang trên đất Philippines trước nhiều đối thủ khó chịu như Kazakhstan hay Iran.

Ngày

Giờ

Cặp đấu/Kết quả

Bảng

Trực tiếp

06/06

08:00

Việt Nam

Lebanon

B

06/06

11:00

Kazakhstan

Hong Kong (TQ)

B

06/06

14:00

Iran

Indonesia

B

06/06

17:00

Hàn Quốc

Kyrgyzstan

A

06/06

20:00

Philippines

Uzbekistan

A

07/06

08:00

Việt Nam

Hong Kong (TQ)

B

07/06

11:00

Lebanon

Indonesia

B

07/06

14:00

Đài Loan (TQ)

Hàn Quốc

A

07/06

17:00

Uzbekistan

Kyrgyzstan

A

07/06

20:00

Philippines

Australia

A

08/06

08:00

Việt Nam

Indonesia

B

08/06

11:00

Hong Kong (TQ)

Iran

B

08/06

14:00

Lebanon

Kazakhstan

B

08/06

17:00

Đài Loan (TQ)

Australia

A

08/06

20:00

Philippines

Kyrgyzstan

A

09/06

08:00

Kazakhstan

Iran

B

09/06

11:00

Lebanon

Hong Kong (TQ)

B

09/06

14:00

Uzbekistan

Australia

A

09/06

17:00

Kyrgyzstan

Đài Loan (TQ)

A

09/06

20:00

Philippines

Hàn Quốc

A

11/06

08:00

Việt Nam

Iran

B

11/06

11:00

Indonesia

Kazakhstan

B

11/06

14:00

Kyrgyzstan

Australia

A

11/06

17:00

Hàn Quốc

Uzbekistan

A

11/06

20:00

Philippines

Đài Loan (TQ)

A

12/06

08:00

Việt Nam

Kazakhstan

B

12/06

11:00

Iran

Lebanon

B

12/06

14:00

Indonesia

Hong Kong (TQ)

B

12/06

17:00

Australia

Hàn Quốc

A

12/06

20:00

Uzbekistan

Đài Loan (TQ)

A

13/06

-

Nhất bảng A (A1)

Nhì bảng B (B2)

Bán kết 1

13/06

-

Nhất bảng B (B1)

Nhì bảng A (A2)

Bán kết 2

14/06

-

Hạng 6 bảng A (A6)

Hạng 6 bảng B (B6)

Tranh hạng 11

14/06

-

Hạng 5 bảng A (A5)

Hạng 5 bảng B (B5)

Tranh hạng 9

14/06

-

Hạng 4 bảng A (A4)

Hạng 4 bảng B (B4)

Tranh hạng 7

14/06

-

Hạng 3 bảng A (A3)

Hạng 3 bảng B (B3)

Tranh hạng 5

14/06

-

Thua bán kết 1

Thua bán kết 2

Tranh hạng 3

14/06

-

Thắng bán kết 1

Thắng bán kết 2

Chung kết

Bảng xếp hạng AVC Nations Cup 2026, lịch ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam

Bảng A

TT

Đội

ST

T

B

Điểm

Set thắng

Thua bại

Điểm thắng

Điểm bại

Phân loại

1

 Philippines (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

Vào bán kết

2

 Đài Loan (Trung Quốc)

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Hàn Quốc

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranh hạng 5

4

 Kyrgyzstan

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranh hạng 7

5

 Australia

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranh hạng 9

6

 Uzbekistan

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranh hạng 11

Bảng B

TT

Đội

ST

T

B

Điểm

Set thắng

Thua bại

Điểm thắng

Điểm bại

Phân loại

1

 Việt Nam

0

0

0

0

0

0

0

0

Vào bán kết

2

 Kazakhstan

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Iran

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranh hạng 5

4

 Indonesia

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranh hạng 7

5

 Hong Kong (Trung Quốc)

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranh hạng 9

6

 Lebanon

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranh hạng 11

Giải bóng chuyền nữ AVC Nations Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 14/6 tại thành phố Candon (Philippines), quy tụ 12 đội tuyển mạnh của châu Á tranh tài. Đây là lần thứ hai Philippines đăng cai giải đấu sau kỳ tổ chức năm 2024, với toàn bộ các trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu Candon City Arena có sức chứa khoảng 8.000 khán giả.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào giải với tư cách nhà đương kim vô địch, sau khi liên tiếp đăng quang các năm 2023, 2024 và 2025. Tại AVC Nations Cup 2026, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng B cùng Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc) và Lebanon. Đây được xem là bảng đấu không hề dễ dàng, đặc biệt khi Kazakhstan và Iran đều sở hữu thể hình cùng lối chơi giàu sức mạnh.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lebanon (6/6), Hong Kong (7/6), Indonesia (8/6), Iran (11/6) và Kazakhstan (12/6). Với vị thế số 1 Đông Nam Á hiện tại, mục tiêu của Thanh Thúy cùng đồng đội chắc chắn không gì khác ngoài ngôi đầu bảng để giành vé vào bán kết.

Ở bảng A, chủ nhà Philippines cạnh tranh cùng Chinese Taipei, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Australia và Uzbekistan. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, trong khi các đội còn lại tiếp tục thi đấu phân hạng từ hạng 5 đến hạng 12.

AVC Nations Cup 2026 cũng là giải đấu quan trọng giúp các đội tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIVB, đồng thời là màn chạy đà chất lượng trước những sân chơi lớn cuối năm.

Bóng chuyền nữ hội quân, hướng tới nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á

Trần Thị Thanh Thuý và các đồng đội sẽ trải qua một loạt giải đấu quan trọng trước khi bước vào tranh tài tại Asiad 20 (Nhật Bản) với mục tiêu lọt...

