Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua liên tiếp, vì đâu nên nỗi?

Toàn thua trước các đội Đông Nam Á

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây thất vọng lớn bắt đầu từ trận thua toàn diện 0-3 trước Thái Lan ở trận chung kết chặng 1 SEA V Cup 2026. Sau khi đánh bại đối thủ 3-2 đầy cảm xúc, lên ngôi vào năm ngoái, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được kỳ vọng có thể bảo vệ danh hiệu, nhưng bất thành.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 0-3 trước Thái Lan ở chặng 1. Ảnh: S.N

Cũng cần phải nhắc lại rằng Thái Lan chỉ mang sang Việt Nam đội hình 2, nhưng vẫn có chiến thắng quá dễ dàng trước đội chủ nhà.

Sang chặng 2, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện một bộ mặt bạc nhược chưa từng có trước các đối thủ luôn bị đánh giá yếu hơn là Indonesia và Philippines.

Ở trận đầu gặp Indonesia, những tưởng Thanh Thuý và các đồng đội giành chiến thắng sau khi vượt lên dẫn trước 2 set. Tuy nhiên, điều ít ai có thể nghĩ tới là đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Hoa để thua trong 3 set còn lại, chung cuộc thua ngược 2-3.

Sau 7 năm kể từ sau ASEAN Grand Prix 2019, đây là lần đầu tiên các cô gái Việt Nam thúc thủ theo một kịch bản gây sốc như vậy. Với trận thua này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị trừ tới 4,7 điểm trên BXH Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), tụt xuống vị trí thứ 28.

Các cô gái Việt Nam thua Indonesia, Philippines sau 7 năm. Ảnh: Vietcontent.

Đến trận gặp Philippines, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự khởi đầu tốt để thắng set 1, nhưng sau đó thua liên tiếp 3 set, nhận thất bại 1-3. Đây là trận thua đầu tiên của đội trước đối thủ sau 7 năm. Thất bại khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị văng khỏi top 30 thế giới.

Trong bối cảnh sa sút về chuyên môn, tinh thần xuống thấp sau 2 trận thua liên tiếp trước các đối thủ dưới cơ, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có ít hy vọng gây bất ngờ trong trận đấu cuối cùng tại giải, gặp chủ nhà Thái Lan. Và trên thực tế, các cô gái Việt Nam hoàn toàn không có cơ hội thắng nổi 1 set, chấp nhận thua trắng 0-3 trước đội chủ nhà.

Vì đâu nên nỗi?

Chỉ trong 1 tuần, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua cả 3 đại diện Đông Nam Á là Indonesia, Philippines và Thái Lan.

Một trong những lý do khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu không tốt là vì xáo trộn về lực lượng so với chặng 1. Những tay đập chủ chốt như Vi Thị Như Quỳnh, Như Anh, Lê Thanh Thúy... được ở nhà nghỉ ngơi, thay vào đó là sự thay thế của nhiều VĐV trẻ hoặc phong độ không tốt. Ngoài ra, HLV Ngọc Hoa dường như cũng đang quá sức trong lần đầu dẫn dắt ĐTQG.

Thanh Thuý là điểm sáng hiếm hoi. Ảnh: S.N

Đánh giá về thất bại của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, cựu tuyển thủ Thanh Tuyền thẳng chắn nói: “Với trình độ hiện tại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa có chiều sâu lực lượng đủ lớn để có thể chia thành nhiều đội hình khác nhau mà vẫn kỳ vọng duy trì chất lượng và thành tích như nhau.

Sự gắn kết cũng không thể hình thành chỉ sau vài tuần hay vài tháng. Nó cần được xây dựng qua quá trình tập luyện, thi đấu và va chạm cùng nhau trong thời gian dài. Thay đổi quá nhiều con người, vị trí và cách vận hành đồng nghĩa chúng ta phải chấp nhận những khoảng trống trong sự gắn kết”.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở lại thế nào? Ảnh: S.N

Cũng theo Thanh Tuyền, thử nghiệm phải có mục tiêu, có lộ trình và quan trọng nhất là phải đặt lợi ích của đội tuyển lên trên hết.

“Khi kết quả không như mong đợi, xin đừng vội trách các HLV, VĐV tham gia giải đấu này. Những người được gọi lên tuyển đều đang cố gắng khi được trao cơ hội. VĐV trẻ càng cần thời gian để thích nghi với đồng đội, chiến thuật và áp lực khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Không thể yêu cầu họ chỉ sau vài trận đấu phải lập tức tạo nên một tập thể hoàn chỉnh.

Nhưng đội tuyển quốc gia là bộ mặt của bóng chuyền Việt Nam khi bước ra quốc tế. Phía sau màu áo ấy là niềm tự hào của hàng triệu người hâm mộ. Có thể thắng, có thể thua. Có thể thử nghiệm và cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng đừng để những tính toán hay lợi ích cá nhân đứng cao hơn lợi ích của đội tuyển”, Thanh Tuyền nhấn mạnh.