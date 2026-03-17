Tương lai dàn VĐV nữ CLB bóng chuyền Hóa Chất Đức Giang ra sao sau khi ông bầu bị khởi tố?

🔥 Ông bầu Đào Hữu Huyền bị khởi tố, chưa rõ tương lai của các VĐV CLB Hóa chất Đức Giang

Mới đây, cộng đồng bóng chuyền Việt Nam “dậy sóng” trước thông tin về việc ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và cũng là ông bầu của CLB bóng chuyền nữ cùng tên đã bị khởi tố.

Ông bầu Đào Hữu Huyền bị khởi tố

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 14 bị can liên quan đến các sai phạm tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, trong đó có ông Đào Hữu Huyền về các hành vi như gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định khai thác tài nguyên và sai phạm kế toán.

Từ khi ông Hữu Huyền cùng Hóa chất Đức Giang tiếp quản đội bóng Hà Nội từ năm 2026, CLB Hóa chất Đức Giang nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những đội bóng nữ mạnh nhất đấu trường quốc nội.

Cùng với việc đưa về hàng loạt ngôi sao ngoại binh đình đám như Polina Rahimova, Chepchumba, Tichaya Boonlert hay HLV người Thái Lan Padejsuk Wannachote...Đội bóng này có nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt là 4 lần liên tiếp giành ngôi á quân quốc gia. Bên cạnh đó, Hóa chất Đức Giang còn là nhà tài trợ quan trọng của giải bóng chuyền quốc nội, có nhiều ảnh hưởng với bóng chuyền nước nhà.

Tương tai của các cầu thủ CLB Hóa chất Đức Giang đang bị bỏ ngỏ

Việc ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố được chia sẻ mạnh mẽ trên các diễn đàn bóng chuyền. Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của CLB bóng chuyền nữ Hóa chất Đức Giang cũng như các VĐV của đội bóng này. Bên cạnh đó, các fan còn đặt câu hỏi liệu vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 6-19/4 tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) tới đây có bị ảnh hưởng trước biến động lớn này hay không. Hiện tại, chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng như CLB.

☀️ Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2026 chạm mốc 1 tỷ đồng tiền thưởng

Giải bóng chuyền Cup Hoa Lư - Bình Điền 2026 diễn ra từ ngày 18-23/3 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Theo công bố mới đây của ban tổ chức thì năm nay, giải sẽ có 6 đội bóng nam và 6 đội bóng nữ tranh tài với tổng giá trị giải thưởng là 1 tỷ đồng. Trong đó, đội vô địch ở mỗi nội dung sẽ nhận 300 triệu đồng. Á quân nhận 100 triệu đồng. Mỗi giải cá nhân nhận 20 triệu đồng.

6 đội bóng nữ góp mặt tại giải gồm LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Thanh Hóa, Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) và Hà Nội Tasco Auto.

✨ LPBank Ninh Bình có tân đội trưởng

Theo công bố gần đây, CLB bóng chuyền nữ LPBank Ninh Bình đã quyết định trao tấm băng đội trưởng ở mùa giải mới cho chủ công Nguyễn Thị Uyên. Trước đó, tấm băng này thuộc về Nguyễn Thị Trinh nhưng phụ công kỳ cựu này đã tạm nghỉ thi đấu sau khi lập gia đình. Trong khi đó, cựu đội trưởng của LPBank Ninh Bình là đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền nhiều khả năng cũng không trở lại thi đấu.

Chủ công Nguyễn Thị Uyên là tân đội trưởng của CLB Ninh Bình

Việc ban huấn luyện LPBank Ninh Bình trao băng đội trưởng cho Nguyễn Thị Uyên gây ra không ít bất ngờ khi cô chỉ mới gia nhập đội bóng ở mùa giải mới, nhất là khi trong đội hình CLB có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, đã gắn bó lâu dài như chủ công Đinh Thị Thúy hay phụ công Lưu Thị Huệ.