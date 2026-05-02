Trực tiếp bóng đá Newcastle - Brighton: Chủ nhà đón sự trở lại của Gordon (Ngoại hạng Anh)

Newcastle có viện binh chất lượng

Trong cuộc phỏng vấn trước trận, HLV Eddie Howe cho biết về tình hình sức khỏe của Anthony Gordon. "Cậu ấy đã bắt đầu tập luyện cùng toàn đội từ hôm thứ tư. Chúng tôi cần theo dõi thêm nhưng nếu không có gì thay đổi, cậu ấy sẽ trở lại sớm. Điều đó thật tốt bởi chúng tôi cần những cầu thủ chất lượng như vậy". Hiện tại, Gordon đang có tin đồn muốn chuyển sang Bayern Munich ở mùa giải năm sau.

Quyết thắng vì vé dự Cúp C1

Newcastle đã tải qua 4 trận thua liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh, qua đó chật vật ở vị trí thứ 14, hơn khu vực xuống hạng 8 điểm. Chỉ có Burnley (đã xuống hạng) và Chelsea là những đội cũng thua cả 4 trận gần nhất ở giải đấu.

Trái ngược Newcastle, các cầu thủ Brighton đang ở vào giai đoạn thăng hoa nhất lịch sử đội bóng. Kề từ sau thời điểm bị Liverpool đánh bại ở FA Cup giữa tháng 2, Brighton đang sở hữu mạch 8 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 7 chiến thắng và 1 trận hòa. Chính đà bùng nổ này giúp Brighton hiện vươn lên thứ 6 trên BXH với 50 điểm, kém Aston Villa và Liverpool đứng trên 8 điểm khi mùa giải còn 4 vòng đấu nữa. Vì vậy, cơ hội cạnh tranh tấm vé dự Champions League của họ vẫn rất sáng.