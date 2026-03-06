SAO bóng chuyền 2m03 vượt "mưa bom bão đạn" & hành trình 1.500km thoát khỏi Iran

Giữa lúc xung đột vũ trang leo thang tại Iran, tay đập cao 2m03 người Cuba Luis Elian Estrada Mazorra đã trải qua hành trình sinh tử kéo dài hơn 1.500 km để rời khỏi vùng chiến sự, trước khi kịp đặt chân sang Thổ Nhĩ Kỳ trong gang tấc.

Trải qua hành trình không dễ dàng, Estrada, 25 tuổi đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và sắp di chuyển sang Tây Ban Nha

Giấc mơ dang dở ở Yazd

Estrada, 25 tuổi, đến thành phố Yazd với hy vọng ký hợp đồng cùng CLB Shahdab Yazd, đội bóng từng có sự góp mặt của các ngôi sao Cuba như Robertlandy Simon hay Javier Concepcion.

Thế nhưng, những trục trặc hành chính khiến bản hợp đồng chưa thể hoàn tất thì chiến sự bất ngờ bùng phát. Giải VĐQG Iran bị hoãn vô thời hạn, nhiều dịch vụ gián đoạn, trong đó có Internet. Ở một đất nước đang chao đảo vì bom đạn, tương lai của tay đập cao 2m03 bỗng trở nên mờ mịt.

Không còn lựa chọn, Estrada quyết định rời Iran bằng đường bộ, hướng về Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi tìm cách bay sang Alicante (Tây Ban Nha), nơi anh có quyền cư trú.

12 giờ căng thẳng và hành trình 1.500 km trong bất an

Hành trình thoát thân của Estrada kéo dài hơn 12 giờ liên tục trên xe, xuyên qua những khu vực đầy bất ổn. Trên mạng xã hội, anh kể lại cảm giác bất an khi điều kiện an ninh ngày một xấu đi.

Sau quãng đường hơn 1.500 km, Estrada tới cửa khẩu Kapıkoy (tỉnh Van, Thổ Nhĩ Kỳ). Nhưng bi kịch chưa dừng lại.

Do không có thị thực nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hộ chiếu đã đóng dấu xuất cảnh khỏi Iran, anh rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không thể vào Thổ Nhĩ Kỳ, cũng không thể quay lại Iran.

Lời kêu cứu giữa giá rét

Bị mắc kẹt ở khu vực biên giới, Estrada đã đăng video cầu cứu trên Instagram: “Tôi đang ở biên giới Iran - Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi cần giúp đỡ, nếu ai đó biết người ở Lãnh sự quán Cuba tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Iran…”

Anh cho biết mình đã không ngủ hơn 24 giờ sau chuyến đi dài, trong khi nhiệt độ khu vực biên giới xuống dưới 0°C. Giữa giá rét và sự mệt mỏi tột độ, tay đập cao lớn ấy không giấu nổi sự lo lắng.

Những đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, tạo nên làn sóng kêu gọi hỗ trợ.

Ánh sáng cuối đường hầm

Nhờ sự lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thông tin cuối cùng đã đến được Lãnh sự quán Cuba tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan này đã can thiệp, phối hợp với lực lượng chức năng sở tại để hỗ trợ Estrada nhập cảnh.

Trong cập nhật sau đó, Estrada gửi lời cảm ơn tới cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã giúp đỡ anh tại cửa khẩu, cùng tất cả những ai đã chia sẻ thông tin để đoạn video đến được tay giới chức ngoại giao. Anh cũng đặc biệt tri ân vợ mình, người đã nỗ lực liên hệ với các cơ quan lãnh sự trong thời khắc ngặt nghèo.

Thoát khỏi Iran an toàn, Estrada sẽ tiếp tục di chuyển sang Tây Ban Nha để ổn định cuộc sống và tìm kiếm bến đỗ mới cho sự nghiệp.