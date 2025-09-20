Truyền thông Thái Lan tung tin Bích Tuyền không dự bóng chuyền SEA Games 33 gây xôn xao

📰 Truyền thông Thái Lan đưa tin Bích Tuyền không dự SEA Games 33

Tối ngày 19/9, theo tờ Thông tấn xã Thái Lan (Thailand News Agency), đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền không có tên trong danh sách đăng ký tham dự SEA Games 33 vào cuối năm nay.

Lãnh đạo thể thao Việt Nam bác bỏ thông tin Bích Tuyền bị loại tại SEA Games 33

Cụ thể, theo Thailand News Agency, hạn chót để các đội tuyển bóng chuyền quốc gia gửi danh sách tham dự SEA Games là vào ngày 15/9. Tuy nhiên trong danh sách của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã đăng ký không có tên của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Điều này khiến truyền thông Thái Lan cho rằng đối chuyền cao 1m88 sẽ không thi đấu ở kỳ SEA Games sắp tới.

Thời gian vừa qua, sau những lùm xùm về kiểm tra giới tính đang được Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) thắt chặt, việc Bích Tuyền có tham dự SEA Games hay không trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Thậm chí trước đó, cô đã có động thái rút lui khỏi giải vô địch thế giới 2025 diễn ra hồi tháng 8.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối nếu như Bích Tuyền không được dự SEA Games. Bởi lẽ ở chặng 2 SEA V-League 2025 vừa qua, Bích Tuyền là người giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan để lên ngôi vô địch. Việc thiếu vắng Bích Tuyền sẽ phần nào ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh tấm HCV của đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Tuy nhiên mới đây, một lãnh đạo của Cục Thể dục Thể thao đã lên tiếng bác bỏ thông tin mà Thailand News Agency đã đưa ra. Theo đó, vị lãnh đạo này cho biết hạn chót để các quốc gia đăng ký danh sách cuối cùng cho VĐV dự SEA Games là trước một tháng khi Đại hội diễn ra. Còn danh sách đăng ký VĐV tham dự đại hội được gửi trước đó chỉ là danh sách sơ bộ. Vì vậy việc Bích Tuyền có dự SEA Games 33 hay không vẫn đang còn bỏ ngỏ.

🔥 Được thi đấu ở vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025

Cũng trong ngày 19/9 vừa qua, Bích Tuyền đón tin vui khi cô chắc chắn sẽ được tham dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia (VĐQG) 2025 khởi tranh đầu tháng 10 tới cùng đội bóng chủ nhà LPBank Ninh Bình.

Bích Tuyền vẫn cùng LPBank Ninh Bình thi đấu ở giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025

Trước đó, một số thông tin cho rằng đối chuyền này có thể bị cấm tham dự giải vô địch quốc gia do rút lui khỏi đội tuyển quốc gia trước thềm giải vô địch thế giới 2025. Trong khi đó, Điều lệ giải bóng chuyền VĐQG quy định những VĐV được triệu tập nhưng không thực hiện nghĩa vụ quốc gia có thể bị cấm thi đấu ở các giải trong hệ thống của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV).

Dù vậy mới đây, đại diện của VFV đã lên tiếng khẳng định Bích Tuyền không vi phạm điều lệ và sẽ chắc chắn góp mặt ở giai đoạn 2 sắp tới.