Nóng nhất thể thao sáng 16/9: Lực sỹ Lê Văn Công nhận huân chương của Pháp

Lực sỹ Lê Văn Công nhận huân chương của Pháp

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông báo sẽ trao tặng Huân chương vàng Thanh niên, Thể thao và Hoạt động cộng đồng (Médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif) cho lực sỹ Lê Văn Công để tôn vinh những cống hiến cho thể thao của lực sỹ này. Lê Văn Công đã giành được HCĐ Paralympic tại Olympic Paris 2024, huy chương duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam. Dự kiến Lê Văn Công sẽ được trao huân chương vào ngày 22/11 tại TP.HCM.

Lực sỹ Lê Văn Công

Huân chương này được trao tặng cho những người có đóng góp vào thể thao, các phong trào thanh niên và các hoạt động xã hội mang lợi ích cho cộng đồng, và có thể trao cả cho những người ngoại quốc hoặc người Pháp sống ở nước ngoài.

Chủ công tuyển Thái Lan không lo lắng về tuyển Việt Nam

ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan sau thành tích lọt vào vòng 1/8 giải vô địch Thế giới vừa qua giờ sẽ nhắm tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch SEA Games trên sân nhà vào cuối năm. Chủ công Sasiraporn Chanthawisut mới đây đã tỏ ra tự tin vào khả năng bảo vệ được HCV của đội nhà và khi được hỏi về ĐT Việt Nam, cô đáp: “Thái Lan không lo lắng về việc đối đầu với Việt Nam mà chỉ muốn tập trung vào bản thân chúng tôi. Tôi không hạ thấp bất kỳ ai, chỉ là tôi muốn tập trung vào sự chuẩn bị của bản thân là chính".

Thành phố Manchester sẽ tôn vinh Ricky Hatton

Sau sự ra đi đột ngột của tay đấm Ricky Hatton ở tuổi 46, thị trưởng Andy Burnham của thành phố Manchester cho biết Hội đồng thành phố sẽ tổ chức hoạt động tưởng niệm nhà cựu vô địch boxing thế giới. Hiện bên ngoài ngôi nhà của Hatton đã có rất nhiều vòng hoa tưởng niệm lẫn áo đấu của Man City có tên Hatton, CLB yêu thích của ông. 1 phút mặc niệm cho Hatton đã được tổ chức trước trận bóng đá giữa Man City và MU.

Trận Canelo – Crawford thu về 47 triệu USD tiền vé

Thông tin từ nhiều nguồn cho biết trận boxing giữa Canelo Alvarez và Terence Crawford cho 6 đai vô địch của hạng siêu trung thế giới đã thu về 47,23 triệu USD tiền vé, qua đó lọt vào top 3 sự kiện boxing đạt doanh thu phòng vé cao nhất trong lịch sử. 2 sự kiện xếp cao hơn đều có Floyd Mayweather: Trận đấu với Manny Pacquiao thu về 72 triệu USD và trận đấu với Conor McGregor thu về 55 triệu USD.