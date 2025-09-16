Nữ VĐV bóng chuyền Việt Nam "đắt hàng", chờ Thanh Thúy đấu Bích Thủy ở Nhật

Bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế khi phụ công Trần Thị Bích Thủy nhiều khả năng sẽ gia nhập CLB Okayama Seagulls, trở thành tay đập thứ hai sau Trần Thị Thanh Thúy thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản (V.League Division 1) mùa 2025/26.

Bích Thủy chia sẻ bức ảnh chụp cùng các cầu thủ Okayama Seagulls như khẳng định chắc chắn về việc tới Nhật Bản thi đấu

🌟 Động thái gây sốt từ Bích Thủy

Mới đây, Bích Thủy khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải hình ảnh tập luyện cùng các VĐV Okayama Seagulls. Dù CLB Hóa chất Đức Giang, đội bóng chủ quản chưa công bố chính thức, nhưng dấu hiệu này gần như khẳng định cô sẽ “xuất ngoại” lần thứ ba trong sự nghiệp.

Với chiều cao 1m84, khả năng chắn bóng xuất sắc cùng kinh nghiệm dày dặn, Bích Thủy luôn là cái tên nằm trong tầm ngắm của nhiều CLB quốc tế. Năm 2018, khi mới 18 tuổi, cô từng gây tiếng vang tại Thai League trong màu áo Air Force với danh hiệu “Phụ công xuất sắc nhất”. Mùa 2024/25, dù chỉ gắn bó ngắn hạn với GSS Caltex (Hàn Quốc), Bích Thủy vẫn hai lần lọt đội hình tiêu biểu.

Trên tuyển quốc gia, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cô là tại ASIAD 2023 khi ghi 17 điểm trong trận thắng lịch sử trước Hàn Quốc, góp công lớn đưa Việt Nam vào top 4 châu Á.

🏐 Bến đỗ mới lý tưởng Okayama Seagulls

Okayama Seagulls, thành lập từ 1999, là CLB giàu truyền thống của V.League Division 1. Đội nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, phòng thủ bền bỉ và tinh thần tập thể, từng giành ngôi Á quân mùa 2019/20. Đặc biệt, ba mùa gần đây, Seagulls không dùng bất kỳ ngoại binh nào, một điều hiếm thấy ở giải đấu khắc nghiệt bậc nhất châu Á.

Môi trường kỷ luật và khát khao nâng tầm ở vị trí phụ công chính là lý do khiến Bích Thủy trở thành lựa chọn hoàn hảo. Tại Nhật Bản, ngay cả Trần Thị Thanh Thúy, vốn là chủ công cũng từng được sắp xếp đá phụ công trong màu áo PFU Blue Cats, cho thấy các CLB ở đây rất coi trọng vị trí này.

Cuộc đối đầu được chờ đợi giữa Bích Thủy (bên trái) và Thanh Thúy (bên phải) ở Nhật Bản

🎌 Chờ Thanh Thúy - Bích Thủy đối đầu ở Nhật Bản

Nếu thương vụ hoàn tất, Bích Thủy sẽ khoác áo Okayama Seagulls, trong khi Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục dẫn dắt Gunma Green Wings, người hâm mộ sẽ được chứng kiến 2 VĐV này tung hoành trên đất Nhật Bản.

Sự xuất hiện của hai ngôi sao hàng đầu không chỉ khiến giải VĐQG Nhật Bản 2025/26 hấp dẫn hơn mà còn mở ra viễn cảnh khán giả Việt Nam được chứng kiến màn so tài hiếm có giữa hai trụ cột của tuyển quốc gia.

Trần Thị Bích Thủy cũng là VĐV Việt Nam thứ ba xuất ngoại trong năm 2025, sau Thanh Thúy và Như Quỳnh. Điều này cho thấy bóng chuyền Việt Nam ngày càng được đánh giá cao, các tuyển thủ “đắt hàng” trên thị trường quốc tế.