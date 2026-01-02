Trong năm 2026, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ dự những giải quốc tế lớn nào?

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2025 đã có những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã mang đến rất nhiều trận đấu giàu cảm xúc, tạo ra các tình huống ngược dòng kỳ diệu cũng như thất bại đầy tiếc nuối.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã lần đầu tiên giành thắng lợi trước ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan sau vô số lần tranh tài. Trận đấu đó là chung kết chặng hai SEA V.League 2025 và ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 3-2 theo kịch bản thực sự khó tin, khi tưởng như có thể thua rất chóng vánh.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo được nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong năm 2025. Ảnh: VOV

Sau đó, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền dự VCK World Cup bóng chuyền nữ thế giới. Tại đấu trường danh giá nhất, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã dừng chân ở vòng bảng sau 3 trận thua. Mặc dù vậy, những trải nghiệm quý giá ở sân chơi này cũng thể hiện bước tiến rất đáng khen ngợi với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Cuối cùng, ở SEA Games 33, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã lọt tới trận chung kết gặp ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan và tạo ra màn đọ sức có lẽ là kịch tính nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai bên. Không ít lần ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã chạm tới cơ hội giành điểm quyết định trong séc 5 để đoạt HCV, tuy nhiên cuối cùng vẫn thua 2-3 chung cuộc. Trận đấu này khiến những người hâm mộ ĐT bóng chuyền nữ rất tiếc nuối, đồng thời cũng dành nhiều lời khen ngợi xen lẫn sẻ chia với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò.

Với những dấu ấn đặc biệt trong năm 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có rất nhiều tự tin và động lực để giành được thành công mới ở các giải đấu quốc tế năm 2026. Đầu tiên, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại AVC Nations Cup diễn ra ở Philippines từ ngày 6 đến 12/6. Đây là giải đấu mà ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có sự vượt trội nên khả năng đoạt chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp rất khả thi.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang có nhiều động lực để chứng tỏ đẳng cấp ở nhiều giải đấu lớn trong năm 2026

Sau đó, 2 chặng đấu lượt đi, lượt về của SEA V.League cũng rất đáng chú ý. Đặc biệt, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có sự cạnh tranh với ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan và lúc này, chúng ta hoàn toàn đủ khả năng thi đấu sòng phẳng để hướng tới ngôi hậu một lần nữa như chiến công của năm 2025.

Từ ngày 21 đến 30/9, giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 được tổ chức tại Trung Quốc. Ngay sau đó, từ ngày 16 đến 22/10, môn bóng chuyền nữ của Asian Games (ASIAD) sẽ diễn ra ở Nhật Bản. Đây là 2 thử thách mang tính cực đại với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Nếu thi đấu tốt, đẳng cấp của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được khẳng định một lần nữa, cho thấy chúng ta đủ khả năng chơi thăng hoa với đẳng cấp cao nhất tại châu lục.