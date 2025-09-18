Chỉ Đặng Hồng mới biết rõ kết quả xét nghiệm từ FIVB, vì sao bị cấm thi đấu?

Quyết định cấm thi đấu đối với Đặng Thị Hồng, tay đập trẻ giàu tiềm năng của bóng chuyền Việt Nam, đã gây chấn động dư luận những ngày qua. Nguyên nhân chính thức được đưa ra xuất phát từ thông báo của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB), liên quan đến hồ sơ giấy tờ cá nhân chứ không phải khẳng định về giới tính như nhiều người lầm tưởng. Tuy nhiên, sự "tế nhị" trong cách truyền tải thông tin của cả FIVB và VFV (Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam) đã khiến vụ việc thêm phần rối rắm, tạo ra nhiều đồn đoán và tranh cãi.

Đặng Thị Hồng đã được đại diện FIVB gặp trực tiếp tại Indonesia để nói về kết quả xét nghiệm, tuy nhiên phía VFV cũng không rõ về kết quả xét nghiệm này

🌍 Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế nói gì?

Theo thông tin ban đầu, FIVB đã cấm Đặng Thị Hồng tham dự các giải quốc tế do vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của giấy tờ cá nhân, cụ thể là giấy khai sinh và một số hồ sơ đăng ký. Quan trọng hơn, FIVB không đưa ra bất kỳ khẳng định nào về giới tính của vận động viên này.

Thế nhưng, vì văn bản của FIVB chỉ dừng ở mức “giấy tờ không hợp lệ” mà không giải thích chi tiết, nhiều người đã hiểu nhầm đây là một “phán quyết giới tính”. Chính sự mập mờ này là gốc rễ cho những lời đồn đoán lan truyền trong dư luận.

🏛️ VFV phản ứng ra sao?

Nhận thông báo từ FIVB, VFV đã đưa ra quyết định cấm Đặng Thị Hồng thi đấu. Lý do mà VFV đưa ra là, nếu một vận động viên đã bị cấm thi đấu quốc tế thì cũng không thể tham gia giải quốc nội, nhằm tránh vi phạm quy định quốc tế và giữ uy tín cho bóng chuyền Việt Nam.

Tuy nhiên, cách xử lý này lại khiến nhiều người đặt câu hỏi. Tại sao FIVB chỉ nói đến giấy tờ quốc tế mà VFV lại mở rộng sang cả giải đấu trong nước? Hơn nữa, VFV cũng chưa công bố công khai toàn bộ thông tin, dẫn đến nghi ngờ về tính minh bạch và công bằng trong quyết định.

⚖️ Lý giải mâu thuẫn

FIVB chỉ nêu vấn đề giấy tờ, không khẳng định giới tính, càng không đưa ra kết luận vận động viên là nam hay nữ. Theo thông tin mới nhất từ phía VFV, FIVB đã có cuộc gặp với Đặng Hồng khi đội tuyển U23 Việt Nam còn thi đấu giải vô địch thế giới tại Indonesia, và công bố về kết quả xét nghiệm cho riêng Đặng Hồng. Như vậy, chỉ bản thân cô và cơ quan quốc tế mới nắm rõ tình trạng thực sự.

Chính VFV cũng không biết về kết quả giới tính liên quan tới Đặng Hồng, tuy nhiên cơ quan này vẫn quyết định cấm Đặng Thị Hồng thi đấu trong nước dựa trên thông báo từ FIVB, nhằm tránh rắc rối pháp lý quốc tế và giữ uy tín cho bóng chuyền Việt Nam.

Tuy nhiên, hệ quả của cách truyền tải thiếu rõ ràng này là dư luận dễ nhầm lẫn, cho rằng Hồng bị cấm vì yếu tố giới tính. Chính sự mơ hồ ấy đã làm nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có những phán xét cá nhân không công bằng đối với vận động viên.

🗣️ Dư luận nói gì?

Các ý kiến của khán giả cho thấy sự chia rẽ rõ rệt về hai luồng ý kiến.

Tài khoản N.T.C cho biết: “Trong thông báo gửi về Việt Nam, FIVB không khẳng định Đặng Thị Hồng là nam mà chỉ nói giấy tờ khai sinh… Vậy sao VFV lại cấm cả giải quốc nội?”.

Một độc giả khác cho biết: “FIVB cấm thì VFV cũng phải cấm theo để tránh rắc rối”.

Tài khoản P.B.X: “Nếu cho thi đấu trong nước trong khi quốc tế cấm, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng”.

Một người dùng Facebook cho biết: “Không ai sinh con gái có chữ lót Thị mà lại nghi ngờ giới tính. Cấm thì phải có lý do rõ ràng”.

Một người khác chốt lại: “Vấn đề về giới tính là chuyện tế nhị, VFV nói rằng không rõ về kết quả xét nghiệm mà FIVB đã công bố với cá nhân Đặng Thị Hồng, tuy nhiên lại cấm cô thi đấu trong nước. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, bởi nếu là vấn đề giấy tờ chứ không phải giới tính, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ địa phương làm rõ để Hồng có thể thi đấu trở lại”.