Lịch thi đấu bóng chuyền Việt Nam và bóng chuyền quốc tế 2026
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Lịch thi đấu bóng chuyền Việt Nam và quốc tế năm 2026 được phác họa toàn cảnh, trải dài suốt 12 tháng, bao gồm các giải trong nước, khu vực và châu lục, giúp các đội tuyển chủ động chuẩn bị lực lượng, kế hoạch thi đấu dài hạn.
Lịch thi đấu các giải bóng chuyền trong nước 2026
|TT
|Tên giải
|Địa điểm
|T1
|T2
|T3
|T4
|T5
|T6
|T7
|T8
|T9
|T10
|T11
|T12
|1
|Trẻ quốc gia
|Hà Tĩnh
|9-23
|2
|Trẻ CLB
|Ninh Bình
|15-26
|3
|Hạng A (Vòng bảng)
|Điện Biên
|16-30
|4
|Hạng A (Chung kết)
|Thái Nguyên
|17-27
|5
|Giải U23
|Quảng Ngãi
|13-27
|6
|VĐQG (Vòng I)
|Đông Anh (Hà Nội)
|6-19
|7
|VĐQG (Vòng II & CK nữ)
|Vĩnh Long
|14-25
|8
|VĐQG (Vòng II & CK nam)
|Trung tâm TDTT CA TP.HCM
|28-8/11
|9
|BC hơi KV phía Bắc
|Cao Bằng
|X
|10
|BC hơi KV phía Nam
|Chưa xác định
|11
|BCBB trẻ & VĐQG 2x2
|Đà Nẵng (Bãi biển QK5)
|X
|12
|Giải mời BCBB quốc tế (Nam, Nữ)
|Khánh Hòa
|13
|BCBB trẻ & VĐQG (4x4)
|An Giang
|X
|14
|BCBB trẻ & VĐQG (2x2 đồng đội)
|Cần Thơ
|X
|15
|Cúp Hoa Lư (Nam, Nữ)
|Ninh Bình
|16
|Cúp Hùng Vương (Nam, Nữ)
|Phú Thọ
|23-26
|17
|Cúp VTV Bình Điền (Nữ)
|Tây Ninh
|X
|18
|Cúp VTV (Tuyển nữ)
|Chưa xác định
|19
|Đại hội TDTT toàn quốc lần X
|TP.HCM
|14/11-12/12
Lịch thi đấu các giải bóng chuyền quốc tế 2026
|TT
|Tên giải
|Địa điểm
|T1
|T2
|T3
|T4
|T5
|T6
|T7
|T8
|T9
|T10
|T11
|T12
|1
|CLB nữ châu Á
|Hàn Quốc
|25-30
|2
|CLB nam châu Á
|Indonesia
|12-17
|3
|AVC Nations Cup (Nữ)
|Philippines
|6-14
|4
|AVC Nations Cup (Nam)
|Chưa xác định
|20-28
|1-9
|5
|U18 châu Á (Nữ)
|Thái Lan
|1-8
|6
|SEA V.League (Nam)
|Indonesia
|X
|7
|SEA V.League (Nam)
|Philippines
|X
|8
|SEA V.League (Nữ)
|Việt Nam
|X
|9
|SEA V.League (Nữ)
|Thái Lan
|X
|10
|Giải vô địch châu Á (Nữ)
|Trung Quốc
|21-30
|11
|Asian Games (Nữ)
|Nhật Bản
|16-22
|12
|Asian Games (Nam)
|Nhật Bản
|27-3/10
|13
|VĐTG CLB
|Chưa xác định
|14-20
Lịch thi đấu bóng chuyền bãi biển quốc tế 2026
|TT
|Tên giải
|Địa điểm
|T1
|T2
|T3
|T4
|T5
|T6
|T7
|T8
|T9
|T10
|T11
|T12
|1
|BCBB châu Á Open (Nam, Nữ)
|Philippines
|2-5
|2
|BCBB châu Á (Nam, Nữ)
|Thái Lan
|13-16
|3
|BCBB nữ châu Á (dự kiến)
|An Giang (Việt Nam)
|4
|BCBB châu Á Open
|Bình Đông (Trung Quốc)
|25-28
|5
|BCBB U21 châu Á
|Roi Et (Thái Lan)
|6
|BCBB châu Á Open
|Bình Đông (Đài Bắc TQ)
|7
|Asian Beach Games
|Nhật Bản
|19-4/10
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 2025 khép lại bằng tranh cãi ở set 5. Truyền thông Thái Lan lần đầu lên tiếng,...
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/12/2025 22:51 PM (GMT+7)