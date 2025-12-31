Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Lịch thi đấu bóng chuyền Việt Nam và bóng chuyền quốc tế 2026

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam Tuyệt đỉnh bóng chuyền thế giới

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Lịch thi đấu bóng chuyền Việt Nam và quốc tế năm 2026 được phác họa toàn cảnh, trải dài suốt 12 tháng, bao gồm các giải trong nước, khu vực và châu lục, giúp các đội tuyển chủ động chuẩn bị lực lượng, kế hoạch thi đấu dài hạn.

Lịch thi đấu các giải bóng chuyền trong nước 2026

TT Tên giải Địa điểm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
1 Trẻ quốc gia Hà Tĩnh 9-23
2 Trẻ CLB Ninh Bình 15-26
3 Hạng A (Vòng bảng) Điện Biên 16-30
4 Hạng A (Chung kết) Thái Nguyên 17-27
5 Giải U23 Quảng Ngãi 13-27
6 VĐQG (Vòng I) Đông Anh (Hà Nội) 6-19
7 VĐQG (Vòng II & CK nữ) Vĩnh Long 14-25
8 VĐQG (Vòng II & CK nam) Trung tâm TDTT CA TP.HCM 28-8/11
9 BC hơi KV phía Bắc Cao Bằng X
10 BC hơi KV phía Nam Chưa xác định
11 BCBB trẻ & VĐQG 2x2 Đà Nẵng (Bãi biển QK5) X
12 Giải mời BCBB quốc tế (Nam, Nữ) Khánh Hòa
13 BCBB trẻ & VĐQG (4x4) An Giang X
14 BCBB trẻ & VĐQG (2x2 đồng đội) Cần Thơ X
15 Cúp Hoa Lư (Nam, Nữ) Ninh Bình
16 Cúp Hùng Vương (Nam, Nữ) Phú Thọ 23-26
17 Cúp VTV Bình Điền (Nữ) Tây Ninh X
18 Cúp VTV (Tuyển nữ) Chưa xác định
19 Đại hội TDTT toàn quốc lần X TP.HCM 14/11-12/12

Lịch thi đấu các giải bóng chuyền quốc tế 2026

TT Tên giải Địa điểm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
1 CLB nữ châu Á Hàn Quốc 25-30
2 CLB nam châu Á Indonesia 12-17
3 AVC Nations Cup (Nữ) Philippines 6-14
4 AVC Nations Cup (Nam) Chưa xác định 20-28 1-9
5 U18 châu Á (Nữ) Thái Lan 1-8
6 SEA V.League (Nam) Indonesia X
7 SEA V.League (Nam) Philippines X
8 SEA V.League (Nữ) Việt Nam X
9 SEA V.League (Nữ) Thái Lan X
10 Giải vô địch châu Á (Nữ) Trung Quốc 21-30
11 Asian Games (Nữ) Nhật Bản 16-22
12 Asian Games (Nam) Nhật Bản 27-3/10
13 VĐTG CLB Chưa xác định 14-20

Lịch thi đấu bóng chuyền bãi biển quốc tế 2026

TT Tên giải Địa điểm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
1 BCBB châu Á Open (Nam, Nữ) Philippines 2-5
2 BCBB châu Á (Nam, Nữ) Thái Lan 13-16
3 BCBB nữ châu Á (dự kiến) An Giang (Việt Nam)
4 BCBB châu Á Open Bình Đông (Trung Quốc) 25-28
5 BCBB U21 châu Á Roi Et (Thái Lan)
6 BCBB châu Á Open Bình Đông (Đài Bắc TQ)
7 Asian Beach Games Nhật Bản 19-4/10
Báo Thái Lan đánh giá về pha bóng khiến ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam mất HCV
Báo Thái Lan đánh giá về pha bóng khiến ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam mất HCV

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 2025 khép lại bằng tranh cãi ở set 5. Truyền thông Thái Lan lần đầu lên tiếng,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/12/2025 22:51 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN