Trực tiếp tennis Sinner - Borges: Chờ bản lĩnh số 1 thế giới (Wimbledon)

Màn khởi đầu đầy chông gai của nhà vô địch

Phong độ của Jannik Sinner ở trận mở màn Wimbledon là điều hiếm thấy trong thời gian gần đây. Tay vợt người Ý bị Miomir Kecmanovic kéo vào cuộc chiến kéo dài năm set, thay vì một chiến thắng dễ dàng như dự đoán.

Đáng chú ý, trận đấu xuất hiện nhiều khoảnh khắc khiến người hâm mộ lo lắng. Sinner có pha ngã khá mạnh và sau đó vẫn thi đấu trong tình trạng máu thấm qua giày, làm dấy lên nghi ngại về khả năng anh gặp chấn thương.

Những hình ảnh ấy càng khiến áp lực dành cho nhà đương kim vô địch gia tăng, nhất là sau cú sốc thất bại tại French Open cách đây không lâu. Trận thua đó phần nào khiến Sinner không còn tạo cảm giác bất khả chiến bại khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại Wimbledon.

Thử thách có thể trở thành lợi thế

Ở góc độ khác, việc phải trải qua một trận đấu căng thẳng ngay từ vòng đầu cũng có thể mang đến tác động tích cực cho Sinner.

Trong thời gian gần đây, nhiều vấn đề thể lực của tay vợt số một thế giới thường xuất hiện khi anh bất ngờ bị kéo vào những cuộc so tài khốc liệt ở giai đoạn giữa giải đấu, khiến cơ thể chưa kịp thích nghi với cường độ cao.

Bởi vậy, việc sớm phải thi đấu với áp lực lớn có thể giúp Sinner bắt nhịp tốt hơn. Điều đáng chờ đợi là liệu anh sẽ tiếp tục gặp những trận đấu khó khăn hay nhanh chóng trở lại hình ảnh áp đảo quen thuộc ở các vòng kế tiếp.

Borges tiến bộ nhưng đối diện thử thách cực đại

Trong khi đó, Nuno Borges đang trải qua mùa sân cỏ thành công nhất sự nghiệp. Tay vợt người Bồ Đào Nha thắng 5 trong 8 trận trên mặt sân này ở mùa giải năm nay, nổi bật là hành trình vào bán kết giải đấu tại Mallorca.

Borges chỉ cần thêm một chiến thắng để cân bằng thành tích tốt nhất của mình tại Wimbledon là lọt vào vòng ba, điều anh từng làm được mùa trước.

Tuy nhiên, mục tiêu đó trở nên vô cùng khó khăn khi đối thủ ở vòng hai là nhà đương kim vô địch kiêm tay vợt số một thế giới Jannik Sinner. Với thực lực chênh lệch đáng kể, Borges nhiều khả năng sẽ phải hài lòng với một mùa sân cỏ vốn đã rất thành công.

Lịch sử đối đầu và những con số đáng chú ý

Sinner đang dẫn Borges 1-0 trong thành tích đối đầu. Hai tay vợt từng gặp nhau tại giải đấu ở Sofia năm 2022, thời điểm Sinner chưa vươn tới đẳng cấp thống trị như hiện tại. Dẫu vậy, anh vẫn giành chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 6-3, 6-4.