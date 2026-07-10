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Trực tiếp tennis Zverev - Fery: Chiến đấu vì lần đầu tiên lịch sử (Bán kết Wimbledon)

Sự kiện: Wimbledon 2026 Alexander Zverev Trực tiếp + video tennis hôm nay

(19h30, 10/7, bán kết) Cả 2 tay vợt sẽ có lần đầu tiên vào chung kết giải Grand Slam danh giá trên sân cỏ, nếu như chiến thắng ở cuộc đối đầu này.

  

Trực tiếp tennis Zverev - Fery: Chiến đấu vì lần đầu tiên lịch sử (Bán kết Wimbledon) - 1
Zverev
Fery
Trực tiếp tennis Zverev - Fery: Chiến đấu vì lần đầu tiên lịch sử (Bán kết Wimbledon) - 1
Lịch thi đấu Thông tin trước trận Kết quả

Fery đang viết câu chuyện cổ tích đẹp nhất Wimbledon 2026. Tay vợt hạng 114 thế giới trở thành tay vợt nhận suất đặc cách đầu tiên kể từ Goran Ivanisevic năm 2001 vào bán kết sau chuỗi chiến thắng đầy cảm xúc, trong đó có màn hạ Grigor Dimitrov và mới nhất là đè bẹp Flavio Cobolli 6-4, 7-6, 6-0. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả Anh sẽ tiếp tục là điểm tựa lớn nhất của Fery.

Tuy nhiên, Zverev là thử thách hoàn toàn khác. Sau chức vô địch Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp, tay vợt người Đức đang chơi thứ quần vợt ổn định và tự tin nhất nhiều năm qua. Chiến thắng áp đảo 6-4, 6-4, 6-2 trước Taylor Fritz giúp Zverev lần đầu vào bán kết Wimbledon, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thua trước đối thủ người Mỹ.

Theo bạn tay vợt nào sẽ lên ngôi vô địch Wimbledon 2026?

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Theo DA tổng hợp ([Tên nguồn])

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-10/07/2026 12:50 PM (GMT+7)
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