Trực tiếp tennis Muchova - Noskova: Chờ chủ nhân của trang sử mới (CK Wimbledon)

Muchova ngược dòng ngoạn mục, Noskova thắng như chẻ tre

Karolina Muchova giành vé vào chung kết theo cách đầy cảm xúc khi cứu thành công match-point trước hạt giống Coco Gauff rồi thắng sau 3 set nghẹt thở. Trong khi đó, Linda Noskova thể hiện phong độ hủy diệt với chiến thắng chóng vánh trước Marta Kostyuk chỉ sau 2 set.

Ở tuổi 30, Muchova đang đạt độ chín sự nghiệp với lối chơi kỹ thuật, giàu biến hóa và đã giành 2 danh hiệu trong năm 2026. Phía bên kia, Noskova mang đến sức trẻ cùng những cú giao bóng và đánh thuận tay đầy uy lực, hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn.

Chung kết toàn Séc, Wimbledon chắc chắn có tân hậu

Trận đấu tối 11/7 không chỉ xác định nhà vô địch mới của Wimbledon mà còn khẳng định sức mạnh của quần vợt nữ Cộng hòa Séc. Trong 4 mùa giải gần nhất, các tay vợt nước này đã có ít nhất 3 lần đăng quang tại All England Club.

Muchova đang dẫn Noskova 1-0 về đối đầu, nhưng hai tay vợt vốn rất hiểu nhau khi từng là đồng đội ở Billie Jean King Cup và thi đấu đôi tại Olympic Paris 2024. Kinh nghiệm của Muchova hay sức trẻ của Noskova sẽ quyết định ai trở thành tân hậu Wimbledon 2026.