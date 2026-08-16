Dàn sao Real Madrid ai cũng kỳ vọng Mourinho, nhưng chỉ sợ sớm vỡ mộng

Mbappe đặt trọn niềm tin vào HLV Mourinho

“Thật tích cực khi có một HLV như Mourinho, người biết cách chiến thắng và biết phải làm gì để đạt được điều đó. Các cầu thủ luôn thích một HLV biết mình đang đi đâu”, Kylian Mbappe chia sẻ trên Real Madrid TV.

HLV Mourinho đang tích cực xây dựng tập thể Real Madrid

Mourinho trở lại Real Madrid trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã hai năm liên tiếp không giành được danh hiệu lớn. Mùa 2023/24, “Los Blancos” từng giành cú đúp La Liga và Champions League, nhưng sau đó không thể duy trì vị thế thống trị.

Mùa trước, Real chỉ về nhì La Liga, kém Barcelona 8 điểm và dừng bước ở tứ kết Champions League trước Bayern Munich. Vì vậy, sự xuất hiện của Mourinho được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng lấy lại bản lĩnh và DNA chiến thắng.

Mbappe là người thể hiện rõ nhất tham vọng ấy. Tiền đạo người Pháp khẳng định Real Madrid sẽ trở lại với những danh hiệu ở mùa giải mới.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ giành các danh hiệu. Đó là điều chúng tôi muốn và điều đó sẽ xảy ra. Toàn đội đang rất háo hức và sẽ tập trung trong suốt mùa giải. Không có gì quan trọng hơn việc giành các danh hiệu”, Mbappe tuyên bố.

Bellingham xem làm việc với Mourinho là “giấc mơ”

Không chỉ Mbappe, Jude Bellingham cũng dành sự phấn khích đặc biệt cho HLV Jose Mourinho. Tiền vệ người Anh vừa trở lại Valdebebas và nhanh chóng bày tỏ sự háo hức khi được làm việc dưới trướng chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Các cầu thủ Real Madrid kỳ vọng nhiều ở "Người đặc biệt"

“Được làm việc với một HLV như Mourinho là giấc mơ đối với tôi. Tôi mới chỉ có một cơ hội gặp ông ấy, nhưng rất háo hức muốn biết ông ấy sẽ như thế nào”, Bellingham chia sẻ.

Sau khi tỏa sáng cùng tuyển Anh tại World Cup với 7 bàn thắng, Bellingham trở lại Madrid với sự tự tin cao. Anh cũng đánh giá tích cực về mùa giải mới khi Real Madrid bổ sung nhiều tân binh đáng chú ý.

“Tôi có cảm giác rất tốt về mùa giải này với những bản hợp đồng mới và HLV mới. Được chơi cho Real Madrid là một vinh dự và đặc ân”, Bellingham nói.

Từ Mbappe đến Bellingham, những ngôi sao quan trọng nhất của Real đều đang đặt niềm tin vào Mourinho. Họ kỳ vọng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ mang lại thứ mà đội bóng thiếu trong thời gian qua: sự ổn định, bản lĩnh và những danh hiệu.

Kỳ vọng càng lớn, nguy cơ vỡ mộng càng cao

Tuy nhiên, Mourinho trở lại Bernabeu trong một hoàn cảnh đặc biệt. Real Madrid không chỉ cần chiến thắng, mà phải thắng liên tục và cạnh tranh mọi danh hiệu. Đó là áp lực khổng lồ mà không phải HLV nào cũng chịu đựng được.

Real Madrid mới giành danh hiệu giao hữu

Thách thức lớn nhất của Mourinho là xây dựng hệ thống phù hợp với những cá tính lớn trong phòng thay đồ. Ông phải khai thác tối đa Mbappe, Bellingham, Vinicius cùng các ngôi sao khác, đồng thời kiểm soát cái tôi của một tập thể luôn đặt mục tiêu vô địch lên hàng đầu.

Những lời khen hiện tại cũng có thể trở thành áp lực trong tương lai. Khi Mbappe tuyên bố Real “chắc chắn” sẽ giành danh hiệu và Bellingham gọi Mourinho là “giấc mơ”, tiêu chuẩn dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã được đẩy lên rất cao.

Nếu Real khởi đầu chậm, đánh mất lợi thế tại La Liga hoặc tiếp tục thất bại ở Champions League, những lời tung hô hôm nay hoàn toàn có thể biến thành sự hoài nghi ngày mai.

Mourinho từng là biểu tượng của chiến thắng, nhưng lần trở lại này sẽ không được đánh giá bằng hào quang quá khứ. Ông phải chứng minh ngay lập tức rằng mình đủ sức dẫn dắt Real Madrid đầy sao tới các danh hiệu lớn.

Hiện tại, Mbappe tin tưởng, Bellingham háo hức và người hâm mộ chờ đợi một cuộc hồi sinh. Nhưng khi mùa giải bắt đầu, mọi kỳ vọng sẽ phải được chứng minh bằng kết quả. Nếu Mourinho không thể biến niềm tin thành chiến thắng, “giấc mơ” mà Bellingham nhắc tới rất có thể sớm biến thành cơn ác mộng.