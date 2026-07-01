Tennis đỉnh cao Wimbledon: Djokovic đại chiến Tsitsipas, Sinner đối mặt hiểm họa

Novak Djokovic - Stefanos Tsitsipas: Khoảng 23h, 1/7 (vòng 2 đơn nam Wimbledon)

Djokovic sẽ bước vào thử thách đáng chú ý đầu tiên ở Wimbledon 2026 khi chạm trán Tsitsipas tại vòng 2. Đây là màn tái đấu giữa hai tay vợt từng nhiều lần đối đầu ở các sân khấu lớn, trong đó Djokovic luôn chiếm ưu thế rõ rệt về bản lĩnh lẫn sự ổn định.

Trận đấu hấp dẫn giữa hai ngôi sao từng gặp nhau 14 lần trước đó

Tsitsipas vừa có trận ra quân cực kỳ ấn tượng khi dễ dàng đánh bại Hugo Gaston sau 3 set, thậm chí không đối mặt break-point nào. Tay vợt Hy Lạp cho thấy khả năng giao bóng tốt cùng tinh thần thi đấu tích cực hơn đáng kể so với giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, sân cỏ Wimbledon vẫn chưa phải mặt sân mang lại nhiều thành công cho Tsitsipas khi thành tích tốt nhất của anh chỉ là vòng 4.

Trong khi đó, Djokovic tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một huyền thoại Grand Slam. Dù gặp không ít khó khăn trước Wu Yibing ở vòng đầu, tay vợt Serbia vẫn biết cách kiểm soát những thời điểm quan trọng để khép lại trận đấu sau 4 set. Khả năng phòng ngự, trả giao bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu của Djokovic vẫn là khác biệt rất lớn ở những trận đấu đỉnh cao.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về Djokovic khi anh thắng 12/14 lần gặp Tsitsipas, bao gồm 2 trận chung kết Grand Slam tại Roland Garros 2021 và Australian Open 2023. Đặc biệt trên mặt sân cỏ, điểm yếu ở cú trái một tay của Tsitsipas nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị Djokovic khai thác liên tục.

Nếu duy trì sự chắc chắn ở các game giao bóng và hạn chế mắc lỗi tự đánh hỏng, Djokovic có nhiều cơ hội giải quyết trận đấu mà không cần bước vào set quyết định.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng 3-1.

Jannik Sinner - Nuno Borges: Khoảng 19h30, 1/7 (vòng 2 đơn nam Wimbledon)

Sinner bước vào vòng 2 Wimbledon 2026 sau màn “thoát hiểm” đầy cảm xúc trước Miomir Kecmanovic. Tay vợt số 1 thế giới bị kéo vào trận đấu 5 set nghẹt thở, nhưng vẫn cho thấy đẳng cấp với 31 cú ace cùng tỷ lệ ăn điểm giao bóng một cực cao trên mặt sân cỏ.

Borges (bên trái) sẽ phải gặp thử thách cực đại trước Sinner (bên phải)

Đối thủ tiếp theo của Sinner là Borges, tay vợt đang đạt phong độ khá ổn trên sân cỏ khi vừa vào bán kết Mallorca Open trước thềm Wimbledon. Borges cũng khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-0 trước Tristan Boyer và chỉ mất duy nhất một game giao bóng.

Dù vậy, khác biệt đẳng cấp giữa hai tay vợt vẫn khá lớn. Sinner từng đánh bại Borges sau 2 set tại Sofia 2022 và sở hữu khả năng áp đặt nhịp độ vượt trội ở những loạt bóng cuối sân. Sau màn khởi động nhiều lỗi ở vòng 1, tay vợt người Ý được kỳ vọng sẽ nhập cuộc chắc chắn và ổn định hơn.

Nếu duy trì hiệu quả giao bóng như trận gặp Kecmanovic, Sinner nhiều khả năng sẽ không để trận đấu kéo dài. Borges đủ khả năng gây khó khăn ở một vài game cầm giao bóng, nhưng để tạo bất ngờ trước tay vợt số 1 thế giới trên sân cỏ vẫn là nhiệm vụ cực khó.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 3-0.

Rafael Jodar - Pablo Carreno Busta: Khoảng 22h, 1/7 (vòng 2 đơn nam Wimbledon)

Jodar đang trở thành hiện tượng thú vị của Wimbledon 2026 khi thắng ngay trận ra mắt sân cỏ trước Felix Gill sau 3 set. Tay vợt trẻ Tây Ban Nha cho thấy khả năng thích nghi khá nhanh dù trước giải anh chưa từng chơi một trận chuyên nghiệp nào trên mặt sân này.

Jodar (bên trái) đấu tay vợt đồng hương Busta (bên phải)

Thử thách tiếp theo của Jodar là đàn anh đồng hương Carreno Busta, người vừa có chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại Wimbledon sau 8 lần tham dự. Carreno Busta dẫn trước Denis Shapovalov 6-3, 7-6 trước khi đối thủ bỏ cuộc vì chấn thương.

Hai tay vợt từng gặp nhau tại Roland Garros hồi tháng 5 và Jodar thắng ngược đầy kịch tính sau 5 set dù bị dẫn trước 0-2. Tuy nhiên trên sân cỏ, kinh nghiệm của Carreno Busta nhiều khả năng sẽ giúp trận đấu trở nên khó lường hơn rất nhiều.

Jodar vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ và sự tự tin hiện tại, nhưng đây có thể sẽ là màn so tài kéo dài với nhiều game giằng co giữa hai tay vợt Tây Ban Nha.

Dự đoán kết quả: Rafael Jodar thắng sau 4 set.