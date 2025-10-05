Trực tiếp tennis Djokovic - Hanfmann: Djokovic ấn định chiến thắng (Thượng Hải Masters) (Kết thúc)
Djokovic bảo toàn được điểm break anh giành ở đầu set 3 để giành chiến thắng chung cuộc.
Djokovic giao bóng trước và nhanh chóng thắng 1 ván trắng.
Hanfmann cũng không gặp khó khăn gì trong ván cầm giao đầu tiên khi thắng một ván trắng.
Phiền phức xuất hiện cho Djokovic, hai bên giằng co điểm số và Hanfmann gỡ hòa 40-đều sau một cú thuận tay, trước khi bứt lên giành lợi điểm tới 2 lần. Hanfmann dù vậy đánh không qua lưới cả lần, nhưng ở lần thứ 3 có điểm break, Djokovic lên lưới và đã buộc Hanfmann chạy hộc tốc sang phải cứu bóng, nhưng cú lob trả bóng vẫn rơi trong sân dù rất gần vạch baseline, khiến Djokovic chỉ biết cười nhạt!
Hanfmann dẫn 40-15 nhưng Djokovic sau đó gỡ hòa 40-đều với một cú chéo sân rơi rất sát dây lẫn vạch baseline. Dù vậy Hanfmann vẫn ăn điểm ở 2 pha bóng kế tiếp.
Djokovic chủ yếu giao-và-volley ở game này và anh lên dẫn 40-15 trước khi đoạt game với cú chéo sân.
Hanfmann ghi 2 cú ace liên tiếp đều vào góc chữ A để dẫn 40-0. Djokovic đầy nỗ lực rút ngắn 30-40 và anh sau đó thắng Hanfmann trong một pha lên lưới cứu bóng. Hanfmann dù vậy giao rất mạnh vào góc chữ A và lên lưới để ghi cú volley, trước khi Djokovic đánh không qua lưới ở điểm kế tiếp.
Hanfmann có ý tưởng dùng các pha bỏ nhỏ để buộc Djokovic phải chạy nhiều. Nhưng ý tưởng đó không thành công ở game này, 2 lần chính Djokovic lên cứu bóng khiến Hanfmann phải là người chạy và Nole rất dễ dàng ghi điểm khi góc sân mở rộng. Anh đoạt game sau khi dẫn 40-15.
Djokovic lên điểm trước, nhưng Hanfmann rất điềm nhiên đáp lễ với 4 cú ace liên tiếp.
Hanfmann trả giao ăn điểm rút ngắn 15-30, nhưng đó là điểm duy nhất của anh ở ván này.
Hanfmann có 2 cú trái tay winner dọc dây, nhưng Djokovic cũng cực kỳ cố gắng và đã gỡ hòa 40-đều sau khi Hanfmann đánh quá bổng. Nhưng sau đó Hanfmann giao rất mạnh và không kịp di chuyển trước cú thuận tay của đối thủ, trước khi Hanfmann đoạt set 1 với một cú ace!
Djokovic giao trước. Anh điều bóng liên tục vào 2 góc sân và Hanfmann tỏ ra khá chật vật, dù vậy tỷ số vẫn là 30-đều sau khi Djokovic 2 lần điều ra ngoài, dù vậy 2 điểm kế tiếp Hanfmann đều đánh hỏng.
Hanfmann vẫn giao tốt nhưng 2 lần anh đánh không qua lưới khiến Djokovic rút ngắn 30-40, dù vậy sau đó Djokovic đánh hỏng.
Hanfmann trả giao không tốt ở ván này khiến Djokovic đoạt một game trắng.
Một ván cầm giao tốt hơn của Hanfmann, Djokovic chỉ ghi được 1 điểm.
Hanfmann đang đánh rúc lưới khá nhiều từ đầu set, ở ván này anh đã rút ngắn 30-40 nhưng lại đánh không qua lưới khi bị Djokovic đè trái.
Ván trắng cho Hanfmann, điểm thứ 2 chứng kiến Djokovic trả giao không tốt, Hanfmann bỏ nhỏ sát dây, Djokovic vẫn lên cứu được với cú drop shot của mình nhưng Hanfmann phản ứng cực nhanh để lob bóng rơi rất sát vạch baseline.
Một game không dễ chút nào cho Djokovic khi anh dẫn 40-0 nhưng Hanfmann vẫn rút ngắn 30-40, trong đó có một cú smash trong tư thế quay lưng. Nole đoạt game sau khi Hanfmann đánh hỏng.
Hanfmann dẫn 30-0, Djokovic gỡ hòa 30-đều, Hanfmann sau đó có một cú đánh chạm mép lưới khiến Djokovic nắm quyền chủ động điều bóng, nhưng anh lại đánh dọc dây ra ngoài. Hanfmann chốt game ở điểm tiếp theo.
Một ván trắng cho Djokovic, tất cả các điểm đều là anh dồn Hanfmann vào thế đánh ngoài.
Djokovic vẫn chưa có lời giải cho các pha giao bóng búa bổ của Hanfmann. Tay vợt người Đức dẫn 40-15 và đoạt game sau khi Djokovic trả giao hỏng.
Djokovic đè bóng rất tốt và anh chỉ tự làm khó mình ở ván này vì những cú đánh hỏng. Hanfmann rút ngắn 30-40 nhưng Djokovic đoạt game ở điểm kế tiếp.
Djokovic mở màn với một pha bỏ nhỏ sát dây, Hanfmann lên kịp nhưng đưa bóng không qua lưới. Hanfmann đáp trả với cú bỏ nhỏ của anh, Djokovic lên cứu kịp nhưng Hanfmann chờ sẵn để đánh chéo sân ăn điểm. Nhưng Hanfmann đánh quá bổng ở điểm kế tiếp, trước khi có một cú đánh trái tay không qua lưới.
2 set point cho Djokovic. Hanfmann giao rất mạnh và Djokovic đầy chật vật trả giao, nhưng Hanfmann sau đó đánh thẳng vào vị trí của Nole, trước khi có một cú bỏ nhỏ chưa đủ khó. Djokovic cứu được bóng, buộc Hanfmann phải lùi về lob bóng và Djokovic đã sẵn sàng cho cú smash!
Djokovic giao trước và có một game rất vất vả. Anh mắc một lỗi kép hiếm hoi và 2 lần đánh hỏng trong tư thế khó khiến anh bị đau nhẹ. Djokovic dù vậy vẫn lên được lợi điểm và đoạt game với cú ace.
Hanfmann không còn giữ được sự áp đảo trong giao bóng giống như đầu trận, anh dẫn 40-0 nhưng sau đó đánh hỏng 2 lần liên tiếp. Djokovic dù vậy vẫn thua game sau một cú trả giao ra ngoài.
Một ván trắng cho Djokovic, kết thúc với 2 cú ace liên tiếp.
Hanfmann liên tiếp đánh hỏng và Djokovic dẫn 40-15. Hanfmann cứu break đầu tiên với cú ace, nhưng ở điẻm tiếp theo anh điều bóng liên tiếp vào 2 góc sân để buộc Djokovic chạy, dù vậy Nole cứu được tất cả các cú đánh trước khi Hanfmann đánh quá mạnh cuối sân!
Djokovic dẫn 40-0, cho đến lúc này các cú giao bóng 1 của anh trong set 3 đều đã ăn điểm, nhưng cuối cùng anh có cú đánh không qua lưới. Nole vẫn đoạt game sau khi Hanfmann trả bóng hỏng.
Lần đầu tiên trong set này Djokovic không ghi được đến điểm 30 trong một ván cầm giao của Hanfmann. Tay vợt người Đức dẫn 40-15 và chốt game với cú giao khiến Djokovic không trả được.
Djokovic càng giao bóng càng vững trong trận này, giờ là một game trắng cho Nole.
Djokovic mở điểm với cú trả giao ăn điểm. Hanfmann vượt lên dẫn 30-15 và ở điểm kế tiếp anh đè trái Djokovic rồi lên lưới, nhưng Nole đáp trả với cú passing shot ăn điểm. Dù vậy Hanfmann vẫn thắng 2 điểm tiếp theo.
Hanfmann lên điểm trước nhưng sau đó đánh lỗi liên tục. Djokovic dẫn 40-15, và anh không cần chờ lâu khi Hanfmann đánh ngoài ở match point thứ nhất!
Djokovic khó nhọc ở trận ra quân
Novak Djokovic bước vào Thượng Hải Masters trong tình trạng khó khăn sau khi không thi đấu kể từ US Open, đồng thời phải thích nghi với điều kiện ở châu Á. Đúng như dự đoán, tay vợt Serbia khởi đầu chậm chạp, phải cứu hai break point quan trọng ở game 11 set một trước khi thắng nhọc trong loạt tie-break. Sang set hai, Djokovic chơi chắc chắn hơn và khép lại trận đấu với chiến thắng 7-6, 6-4 trước đối thủ quen thuộc Marin Cilic.
Mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu Masters
Djokovic cũng đang trong cơn hạn danh hiệu Masters, khi lần gần nhất đăng quang đã từ Paris 2023. Anh kỳ vọng Thượng Hải Masters sẽ là nơi xoay chuyển tình thế, tạo đà tích cực cho giai đoạn cuối mùa giải. Đây vốn là giải đấu “mắn” nhất với Djokovic, khi anh là tay vợt giàu thành tích nhất lịch sử Thượng Hải Masters với 4 danh hiệu, và chưa từng bị loại trước tứ kết trong 10 lần tham dự trước đây.
Djokovic vẫn là cửa trên
Thành tích đối đầu đang nghiêng về Djokovic (1-0). Dù Hanfmann có thể hy vọng vào sự chậm nhịp của đối thủ sau thời gian nghỉ thi đấu, Djokovic vẫn là ứng cử viên vượt trội. Với bản lĩnh và khả năng điều chỉnh trong trận, tay vợt Serbia được tin tưởng sẽ tìm ra lời giải để tiến bước.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/10/2025 12:20 PM (GMT+7)