Trực tiếp tennis Djokovic - Hanfmann: Djokovic ấn định chiến thắng (Thượng Hải Masters) (Kết thúc)

BREAK & SET CHO DJOKOVIC!

Djokovic mở màn với một pha bỏ nhỏ sát dây, Hanfmann lên kịp nhưng đưa bóng không qua lưới. Hanfmann đáp trả với cú bỏ nhỏ của anh, Djokovic lên cứu kịp nhưng Hanfmann chờ sẵn để đánh chéo sân ăn điểm. Nhưng Hanfmann đánh quá bổng ở điểm kế tiếp, trước khi có một cú đánh trái tay không qua lưới.

2 set point cho Djokovic. Hanfmann giao rất mạnh và Djokovic đầy chật vật trả giao, nhưng Hanfmann sau đó đánh thẳng vào vị trí của Nole, trước khi có một cú bỏ nhỏ chưa đủ khó. Djokovic cứu được bóng, buộc Hanfmann phải lùi về lob bóng và Djokovic đã sẵn sàng cho cú smash!