Trực tiếp tennis Alcaraz - Fritz: "Tiểu Nadal" mơ phục hận (Chung kết Japan Open)
(16h, 30/9, chung kết Japan Open 2025) Alcaraz quyết tâm đánh bại Fritz để phục hận việc để thua chính đối thủ này ở Laver Cup 2025.
➡️Alcaraz quyết phục hận Fritz
Alcaraz có màn thể hiện thăng hoa ở Japan Open 2025. Tay vợt có biệt danh "tiểu Nadal" chỉ thua đúng 1 set đấu trong hành trình tiến tới trận chung kết. Hiện tay vợt người Tây Ban Nha rất quyết tâm đánh bại Fritz để phục hận việc để thua đối thủ này ở Laver Cup vào ngày 21/9.
Nhìn sang Fritz, anh đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp. Điều đó giúp Fritz đạt sự tự tin cần thiết. Chưa hết, tay vợt người Mỹ còn ở trạng thái sức khỏe tốt nhất, còn Alcaraz thi đấu trong tình trạng bị chấn thương. Với tình hình như vậy, Fritz được kỳ vọng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Alcaraz.
(Tin thể thao, tin tennis) Cuộc đấu "tay ba" tại Shanghai Masters 2025 đang rất được chờ đợi. Djokovic quyết tâm tái chinh phục, Sinner bảo vệ ngôi...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/09/2025 10:50 AM (GMT+7)