Trực tiếp tennis Alcaraz - Fritz: "Tiểu Nadal" mơ phục hận (Chung kết Japan Open)

➡️Alcaraz quyết phục hận Fritz

Alcaraz có màn thể hiện thăng hoa ở Japan Open 2025. Tay vợt có biệt danh "tiểu Nadal" chỉ thua đúng 1 set đấu trong hành trình tiến tới trận chung kết. Hiện tay vợt người Tây Ban Nha rất quyết tâm đánh bại Fritz để phục hận việc để thua đối thủ này ở Laver Cup vào ngày 21/9.

Nhìn sang Fritz, anh đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp. Điều đó giúp Fritz đạt sự tự tin cần thiết. Chưa hết, tay vợt người Mỹ còn ở trạng thái sức khỏe tốt nhất, còn Alcaraz thi đấu trong tình trạng bị chấn thương. Với tình hình như vậy, Fritz được kỳ vọng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Alcaraz.