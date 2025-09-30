Tennis đỉnh cao ở châu Á: Alcaraz tranh cúp với Fritz, Sinner đụng độ De Minaur

* Chung kết Japan Open giữa Alcaraz - Fritz sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Khoảng 16h, 30/9 (chung kết đơn nam Japan Open)

Trận chung kết ATP Japan Open 2025 giữa Carlos Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha, và Taylor Fritz, hạng 5 ATP đến từ Mỹ, được dự báo diễn ra hết sức căng thẳng.

Alcaraz (bên trái) mới thua Fritz (bên phải) tại Laver Cup 2025

Alcaraz đang giữ phong độ cực kỳ ấn tượng trong năm 2025 với các danh hiệu lớn, trong đó có Roland Garros, Rome, US Open, và chuỗi thắng gần đây tại Tokyo. Fritz cũng gây chú ý với phong độ xuất sắc, đặc biệt là khả năng giao bóng uy lực, vừa đánh bại đồng hương Brooksby với 13 cú ace để góp mặt ở chung kết sân cứng đầu tiên trong năm 2025.

Xét về đối đầu trực tiếp, Alcaraz đang chiếm ưu thế với 3 thắng và 1 thua trong 4 lần gặp Fritz gần nhất. Họ từng so tài ở Wimbledon 2025 với chiến thắng 3-1 thuộc về Alcaraz trong một trận đấu kéo dài đầy kịch tính. Tuy nhiên, trận đấu tại Laver Cup vừa qua lại chứng kiến Fritz bất ngờ đánh bại Alcaraz, góp công không nhỏ giúp tuyển thế giới lên ngôi tại giải đồng đội danh giá.

Mặt sân cứng tại Ariake Tennis Forest Park, Tokyo, được cho là phù hợp với lối chơi tấn công đa dạng, linh hoạt và kỹ thuật của Alcaraz. Đây cũng là mặt sân mà Fritz luôn sử dụng hiệu quả với những cú giao bóng hiểm hóc và khả năng phản đòn sắc bén.

Với phong độ giao bóng xuất sắc vừa qua, Fritz sẽ tận dụng tối đa để gây áp lực lên Alcaraz, trong khi tay vợt Tây Ban Nha cần duy trì sự ổn định, tận dụng cơ hội và phong cách chơi linh hoạt để kiểm soát thế trận.

Dự đoán kết quả. Với đẳng cấp và sự ổn định nhỉnh hơn, Alcaraz có nhiều khả năng giành chiến thắng chung cuộc sau 3 set. Tuy nhiên, Fritz sẽ không dễ dàng đầu hàng, chắc chắn sẽ khiến Alcaraz phải rất vất vả để nâng cúp.

Jannik Sinner - Alex De Minaur: Khoảng 13h, 30/9 (bán kết đơn nam China Open)

Sinner, tay vợt người Ý đang xếp hạng 2 ATP, bước vào trận đấu với phong độ rất ấn tượng khi liên tiếp giành chiến thắng trước 3 đối thủ là Marin Cilic, Terence Atmane và Fabian Marozsan. Trong khi đó, De Minaur, tay vợt người Úc đứng hạng 8 ATP, cũng đang giữ nhịp thi đấu ổn định với những trận thắng liên tiếp ở Bắc Kinh và các giải đấu trước đó, đặc biệt là tại Laver Cup.

De Minaur (bên trái) khá lép vế so với Sinner (bên phải)

Xét về thành tích đối đầu trực tiếp, Sinner hoàn toàn áp đảo với 4 chiến thắng trong 5 lần gần nhất gặp De Minaur, thể hiện sự vượt trội về kỹ thuật và tâm lý thi đấu. Giới chuyên gia cũng đánh giá cao tài năng của tay vợt người Ý khi so tài đối thủ đến từ Úc.

Dù vậy, De Minaur với lối chơi linh hoạt, tốc độ di chuyển nhanh và phản công sắc bén chắc chắn sẽ gây ra không ít khó khăn cho Sinner. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra gay cấn với nhiều tình huống bóng bền, những pha tấn công chủ động từ Sinner và khả năng đáp trả bền bỉ của De Minaur trong từng điểm số.

Mặt sân cứng tại Bắc Kinh cũng là điều kiện thuận lợi để cả hai phát huy sở trường, nhưng ưu thế vẫn nghiêng về Sinner nhờ khả năng kiểm soát trận đấu và đa dạng trong các pha bóng.

Dự đoán kết quả. Với phong độ hiện tại và lợi thế đối đầu, Sinner được dự đoán sẽ giành chiến thắng chung cuộc sau 3 set. De Minaur chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuôi và hy vọng có thể thắng ít nhất một set để tạo nên bất ngờ.