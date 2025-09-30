Federer chỉ ra cách đánh bại Alcaraz, "Tiểu Nadal" vẫn chưa hoàn hảo

Roger Federer, huyền thoại từng đối đầu cả Nadal và Djokovic, mới đây đã chia sẻ những quan điểm rất đáng chú ý về cách đánh bại Carlos Alcaraz. Trong khi đó, HLV kỳ cựu Rick Macci cũng tin rằng ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha vẫn còn một điểm quan trọng cần cải thiện.

Federer (áo xanh) chỉ ra cách có thể đánh bại Alcaraz (áo hồng)

⚡ Federer "kiến tạo" cách đánh bại Alcaraz

Federer khẳng định Alcaraz là mẫu tay vợt toàn diện và cực khó bị hóa giải. Tuy nhiên, nếu muốn có cơ hội trước “Carlitos”, đối thủ buộc phải mang tư duy “thắng điểm hai lần”.

“Cậu ấy di chuyển quá nhanh, bao sân quá giỏi. Nhiều pha bóng tưởng như đã kết thúc, nhưng Alcaraz vẫn biến nó thành cơ hội phản công. Trước Alcaraz, ngay cả một cú thuận tay tưởng như đã kết thúc, bạn vẫn phải sẵn sàng thêm một pha dứt điểm nữa vì tốc độ và khả năng cứu bóng phi thường của cậu ấy”, Federer tiết lộ cách để đối phó "Carlitos".

Huyền thoại người Thụy Sĩ chỉ ra lối chơi tấn công quyết liệt, không cho Alcaraz có thời gian thích nghi như cách Taylor Fritz từng làm ở Laver Cup, đó là hướng đi khả thi. “Cần phải chủ động, chơi cực kỳ quyết liệt, điều chỉnh tốc độ di chuyển linh hoạt, lao lên nhiều hơn. Nếu phòng thủ đơn thuần, cậu ấy sẽ bóc tách mọi điểm yếu và tìm ra lời giải”, Federer nhấn mạnh.

🎯 Rick Macci cho rằng Alcaraz tuyệt vời nhưng chưa hoàn hảo vì điều này

Nếu Federer cho thấy cách “đánh bại” Alcaraz, thì Rick Macci, cựu HLV của Serena Williams lại chỉ ra yếu tố giúp Alcaraz đạt sự hoàn hảo.

Theo Macci, kỹ thuật giao bóng của Alcaraz vẫn chưa tối ưu. “Alcaraz có sức mạnh khủng khiếp, nhưng độ chính xác và sự ổn định chưa thật sự hoàn hảo. Tôi nghĩ cậu ấy nên thử chuyển sang kiểu "platform serve" (đứng yên, hai chân cách nhau, không nhích lại gần khi tung bóng) để tận dụng tối đa chuỗi động học. Chỉ cần cải thiện khâu này, Alcaraz sẽ lên một đẳng cấp mới”, ông phân tích.

Thực tế, ở Wimbledon 2025, hạn chế phát bóng đã khiến Alcaraz thất bại trước Sinner khi chỉ đạt 53% điểm giao bóng 1. Nhưng tại US Open cùng năm, khi cú giao bóng ổn định hơn, anh chỉ thua ba game giao trong cả giải và lên ngôi vô địch.

Những ý kiến từ Federer và Macci phản ánh một thực tế, Alcaraz dù đang ở đỉnh cao, vẫn chưa chạm tới mức “không thể bị đánh bại”. Một bên chỉ ra cách đối thủ có thể khai thác, một bên khẳng định chính Alcaraz còn điểm yếu để tự hoàn thiện.