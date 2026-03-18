Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Ưu thế cho Xuân Son và đội khách (Cúp Quốc gia)

Cúp quốc gia Việt Nam | 18h, 18/3, tứ kết | Đà Nẵng 0 - 0 Nam Định (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Đà Nẵng vs Nam Định Nam Định Điểm Văn Toản Đức Anh Duy Cương Văn Sơn Hồng Phúc Lopez Anh Tuấn Văn Hữu Makaric Ribamar Minh Quang Điểm Nguyên Mạnh Văn Vĩ Lucas Kevin Phạm Ba Văn Tới Hoàng Anh Caio Cesar Percy Tau Ti Phông Xuân Son Văn Đạt Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Đà Nẵng Đà Nẵng Nam Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Toản, Đức Anh, Duy Cương, Văn Sơn, Hồng Phúc, Lopez, Anh Tuấn, Văn Hữu, Makaric, Ribamar, Minh Quang Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Lucas, Kevin Phạm Ba, Văn Tới, Hoàng Anh, Caio Cesar, Percy Tau, Ti Phông, Xuân Son, Văn Đạt

Giới chuyên gia nhận định ngay cả khi chủ nhà Đà Nẵng bung hết sức, dốc hết lực lượng tốt nhất cũng chưa chắc đã có thể giành vé đi tiếp dù có lợi thế sân nhà. Lý do, phong độ của đội bóng bên bờ sông Hàn không tốt. Đấy là lý do khiến cho Đà Nẵng liên tục đứng ở vị trí áp chót kể từ đầu mùa.

Bên kia chiến tuyến, Nam Định đang có dấu hiệu lấy lại hình ảnh của một đội bóng lớn. Hai chiến thắng liên tiếp sau khi ghế thuyền trưởng được trả lại cho HLV Vũ Hồng Việt là tín hiệu để đánh giá cho sự trở mình của Nam Định.

