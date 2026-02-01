Lý do Djokovic là vị "vua" vĩ đại nhất, có thể thắng Alcaraz chung kết Australian Open

Ở tuổi 38, Novak Djokovic sẽ có mặt ở trận chung kết đơn nam Australian Open (gặp Alcaraz, 15h30, 1/2). Khoảng 2 năm qua người ta đã nói về việc anh quá già để có thể tiếp tục gặt hái thành công ở cấp độ cao nhất, rằng cột mốc 25 danh hiệu Grand Slam sẽ mãi chỉ là cột mốc và Djokovic sẽ không thể vươn tới.

Tuổi tác vẫn chưa thể đánh bại được Djokovic

Có lẽ những điều đó đã khiến Djokovic có động lực tiếp tục thi đấu? Rằng anh càng bị nghi ngờ thì lại càng muốn chứng tỏ cho người khác đã sai về mình. Djokovic có một cá tính giúp anh thành công rất giống nhiều VĐV thể thao vĩ đại, đó là anh không chỉ hiếu thắng, mà còn muốn đáp trả sự hoài nghi người khác dành cho mình.

Chiến thắng trước Jannik Sinner ở bán kết thực sự cho thấy Djokovic ở lứa tuổi U40 vẫn không thể bị xem thường. Anh hiểu rõ điểm mạnh/yếu của mình và sắp xếp đấu pháp tương ứng, nhưng cũng không bỏ qua việc nghiên cứu và khai thác lối chơi của Sinner. Đúng là Djokovic đã gặp may trong hành trình đến bán kết, nhưng thắng được Sinner tại Grand Slam thì không thể dựa vào may mắn.

Tuổi tác không thành vấn đề

Trước Sinner, Djokovic đã áp dụng chiến thuật hoàn hảo nhất: giữ sức ở các ván Sinner cầm giao, nhất là sau khi có break, nhưng khi dồn sức là dồn hết vào một ván nhất định để đoạt break. Do đó Sinner dù giao bóng 1 vẫn rất tốt nhưng Djokovic có được tất cả những điểm quan trọng nhất của đa số các set.

Một pha bóng càng kéo dài, Djokovic lại càng có khả năng thắng cao dù già hơn hẳn đối thủ

Và khi các điểm số bị kéo dài, Djokovic tỏ ra hơn hẳn trong các pha đánh bóng bền từ vạch baseline. Khi loạt bóng bền bắt đầu kéo dài từ khoảng 9 cú đánh trở lên, Djokovic đã thắng nhiều hơn Sinner (28 so với 21). Trên thực tế điều này vẫn xảy ra thường xuyên trong các trận giữa hai tay vợt, Sinner dễ ăn điểm ở các loạt đánh ngắn nhưng Djokovic khi có điều kiện giảm nhịp đánh lẫn có điều kiện để điều bóng là thường xuyên thắng thế.

Điều đó chứng tỏ về mặt thể chất, Djokovic dù có thua thiệt cánh trẻ nhưng không có nghĩa là hoàn toàn bất lợi. Anh đã chọn trận mà đánh, chọn lợi thế để tận dụng và đó là cách anh đánh bại một tay vợt đang ở đỉnh cao về mặt thể lực & sức mạnh.

Đối đầu xuyên thế hệ

Giờ sẽ là lúc Djokovic thử thách bản thân với Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha đã đánh bại anh trong 3 set trắng ở US Open năm ngoái. Nhưng chính Nole đã đánh bại Alcaraz trong hai trận đấu trước đó: trận chung kết Olympic Paris 2024 và tứ kết Australian Open năm ngoái. Tay vợt người Serbia dẫn trước Alcaraz với tỷ số đối đầu 5-4.

Nếu đây là một cuộc thi về sức bền, lợi thế cũng không hoàn toàn nghiêng về Alcaraz. Việc Djokovic không phải đấu vòng 4 vì đối thủ bỏ cuộc đã giúp anh giữ thể lực tốt. Trong khi đó chính Alcaraz gặp một số khó khăn trong trận thắng đầy kịch tính trước Alexander Zverev, tập tễnh di chuyển trong nửa sau trận đấu.

Duyên nợ khiến họ lại gặp nhau ở Australian Open, lần này là trận chung kết

Djokovic là một quái kiệt của làng tennis và việc anh vẫn đủ sức vào đến chung kết ở Australian Open khiến trận chung kết trở nên rất đặc biệt. Djokovic đã đoạt 10 chức vô địch tại đây, một kỷ lục, trong khi Alcaraz chưa lần nào. Alcaraz đang rất có động lực vô địch, bởi lên ngôi tại Melbourne sẽ khiến anh hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu Grand Slam.

Nếu như Sinner vẫn có điểm yếu là thể lực không bền, Alcaraz có thể đấu 5 set gần như xuyên suốt giải đấu và vẫn luôn ở trạng thái cực kỳ sung mãn. Có điều Alcaraz luôn có những khoảnh khắc chùng xuống, anh không phải một "robot tennis" như Sinner khi cũng có lúc chủ quan, tự mãn và đánh nặng về biểu diễn dẫn đến sai lầm.

Trận chung kết do đó sẽ cực kỳ đáng xem vì Djokovic sẽ đụng độ một đối thủ khác hẳn. Sinner và Alcaraz, hai tay vợt hay nhất của cùng một thế hệ, nhưng 1 người đã bị Djokovic đả bại đầy thuyết phục. Liệu Nole sẽ tiếp tục chứng minh đẳng cấp vượt thời gian của mình một lần nữa trước đối thủ còn lại?