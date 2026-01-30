Kết quả tennis Djokovic - Sinner: Bản lĩnh lên tiếng, kịch chiến 5 set (Australian Open)

Bước vào trận bán kết, Jannik Sinner nhập cuộc đầy khí thế, thậm chí đoạt break-point ngay game cầm giao bóng đầu tiên của Novak Djokovic. Cú "sảy chân" này khiến Nole không thể gượng dậy, qua đó chấp nhận thất bại 3-6 ở set 1.

Djokovic và Sinner phải phân định thắng bại trong set 5

Set 2, Djokovic dần lấy lại phong độ. Anh tìm ra cách hóa giải những cú giao bóng hiểm của Sinner, đồng thời khiến đối thủ vất bằng nhiều khoảnh khắc xuất thần. Kết quả, không chỉ đoạt break-point trong game 4, Nole còn thực hiện 4 lần cứu break trước khi giành chiến thắng 6-3.

Bước sang set 3, Djokovic và Sinner giành giật quyết liệt từng điểm số, thậm chí chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá đắt. Kêt quả, đúng vào game 10, Sinner tận dụng khoảnh khắc lơ là của Djokovic để đoạt break-point, đồng thời thắng luôn 6-4 trong set này.

Tưởng chừng Djokovic không còn duy trì được thể lực ở set 4, tuy nhiên tay vợt người Serbia còn thi đấu bùng nổ hơn và bẻ game cầm giao bóng mở màn của Sinner. Dù rất nỗ lực, đương kim vô địch không thể sửa sai, qua đó chấp nhận gác vợt với tỷ số 4-6.