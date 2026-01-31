Djokovic "đòi" Australian Open chia 10% tiền vé, hy vọng đủ "nhiên liệu" đấu Alcaraz

Djokovic nói đùa sau khi hạ Sinner

“Tôi nghĩ hôm nay các bạn chắc chắn đã nhận được giá trị xứng đáng cho tấm vé. Tôi muốn được chia 10% tiền vé bán ra tối nay. Craig (Tiley, giám đốc của Australian Open), 10% nhé, không mặc cả”, Novak Djokovic đùa vui bên trong sân Rod Laver Arena sau 1h30 sáng ngày 31/1 (giờ địa phương) tại Melbourne.

Trên trang cá nhân, Djokovic viết: "Không nói nên lời"

Sau khi như “quay ngược thời gian” để lội ngược dòng từ thế bị dẫn 1-2 set trước nhà ĐKVĐ hai năm liên tiếp Jannik Sinner, Djokovic vẫn còn đủ năng lượng để tiếp tục “diễn thêm” một màn khuấy động khán giả sau cuộc chiến kéo dài hơn 4 giờ.

Tay vợt người Serbia ban đầu “không nói nên lời” khi tiếng hò reo gọi tên anh vang khắp khán đài. Trận đấu khiến Djokovic nhớ lại trận chung kết Australian Open kinh điển năm 2012 trước Rafael Nadal kéo dài đến tận 5 tiếng 53 phút, trong bối cảnh anh vừa chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước Sinner.

“Cậu ấy có số điện thoại của tôi, nên tối nay tôi buộc phải đổi số. Đùa thôi, tôi đã nói với cậu ấy ở trên lưới rằng cảm ơn vì ít nhất đã cho tôi thắng một trận trong vài năm gần đây. Tôi dành cho cậu ấy sự tôn trọng rất lớn, một tay vợt phi thường. Cậu ấy đẩy bạn đến giới hạn tối đa, và đó chính xác là điều cậu ấy đã làm với tôi tối nay”, Djokovic nói với khán giả sau chiến thắng 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Djokovic và Alcaraz hướng tới cột mốc lịch sử

Djokovic, người giành danh hiệu Australian Open thứ 10 vào năm 2023, chưa từng thua một trận chung kết nào tại “Happy Slam”. Anh cho biết khán giả đã góp phần tạo nên một trong những đêm thi đấu “có bầu không khí tuyệt vời nhất, được cổ vũ cuồng nhiệt nhất mà tôi từng trải qua ở Australia”, trước khi hướng tới cuộc đối đầu án ngữ giữa anh và kỷ lục Grand Slam thứ 25, mục tiêu anh theo đuổi từ đầu mùa 2024.

Đối thủ của Djokovic ở trận chung kết Australian Open năm nay cũng vừa trải qua một trận chiến năm set. Hạt giống số 1 Carlos Alcaraz thoát khỏi cú sụp đổ sau khi dẫn trước 2 set, để rồi đánh bại á quân năm 2025 Alexander Zverev sau 5 giờ 27 phút.

“Tôi có gặp Alcaraz sau trận. Cậu ấy nói với tôi: ‘Em xin lỗi vì đã khiến trận của anh bắt đầu muộn’. Tôi bảo: ‘Tôi già rồi, tôi cần được đi ngủ sớm hơn’. Tôi rất mong được gặp cậu ấy trong vài ngày tới”, Djokovic kể.

Ở tứ kết năm ngoái, chính Djokovic là người khiến Alcaraz phải chờ thêm 12 tháng cho cơ hội trở thành tay vợt nam trẻ nhất hoàn tất Career Grand Slam. Giờ đây, cả hai đều đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử lớn.

Djokovic kết lại: “Cảm giác như tôi đã thắng rồi ngay trong tối nay. Tôi biết mình phải trở lại trong chưa đầy vài ngày nữa và chiến đấu với tay vợt số 1 thế giới. Tôi chỉ hy vọng mình còn đủ ‘nhiên liệu’ để đối đầu sòng phẳng với cậu ấy. Đó là mong muốn của tôi, còn để Chúa quyết định người chiến thắng”.

Trong đối đầu trực tiếp, Djokovic đang dẫn Alcaraz 5-4, trong khi Alcaraz nhỉnh hơn 3-2 nếu chỉ tính các lần gặp nhau ở Grand Slam.