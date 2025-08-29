Trực tiếp tennis Alcaraz - Darderi: "Tiểu Nadal" tiếp đà thăng hoa (US Open)

📈 Alcaraz được khen giỏi hơn Big 3 ở tuổi 22

Bình luận trên ESPN, huyền thoại tennis John McEnroe cho rằng Carlos Alcaraz xuất sắc hơn cả Big 3 Roger Federer, Novak Djokovic và Rafael Nadal ở độ tuổi 21, 22:

"Alcaraz là chàng trai tài năng nhất ở tuổi 21, 22 mà tôi từng thấy trên sân tennis, thậm chí còn hơn cả Federer, Nadal và Djokovic, những người mà tôi vô cùng kính trọng. Tôi thần tượng Rod Laver, tôi từng đối đầu với Pete Sampras. Nhưng những anh chàng này chơi cực kỳ xuất sắc. Tính cách tuyệt vời, thái độ thi đấu tuyệt vời cùng mọi cú đánh chuẩn chỉ như trong sách giáo khoa".

🎾 Alcaraz tiếp đà thăng hoa

Alcaraz đang là tay vợt số 2 thế giới, sở hữu phong độ ấn tượng với 6 danh hiệu trong năm nay cùng thành tích vào ít nhất tứ kết ở tất cả các giải đấu tham dự. Anh vừa dễ dàng vượt qua các đối thủ ở vòng đầu, thể hiện sự tự tin và khả năng kiểm soát trận đấu trên mặt sân cứng.

Ở phần sân đối diện, Luciano Darderi, tay vợt 23 tuổi đang xếp hạng 34 thế giới, có sự tiến bộ rõ nét khi lần đầu tiên giành chiến thắng ở vòng 3 một giải Grand Slam và đang rất khao khát tạo nên bất ngờ trước Alcaraz. Darderi có lối chơi phù hợp với sân cứng, anh thể hiện được sự chuẩn bị kỹ càng sau thời gian hồi phục chấn thương, đặc biệt là khả năng phát bóng uy lực và tinh thần chiến đấu kiên cường.