Djokovic vượt kỷ lục Federer, Alcaraz xin lỗi khán giả vì thắng nhanh quá

👑 Djokovic san bằng và vượt kỷ lục Federer về số trận thắng Grand Slam trên sân cứng

Tại US Open 2025, Novak Djokovic đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng trận đấu đơn nam thứ 191 trên mặt sân cứng ở các giải Grand Slam, chính thức san bằng kỷ lục do Roger Federer nắm giữ trong kỷ nguyên Mở.

Djokovic có chiến thắng 191 trên mặt sân cứng Grand Slam và 19 lần đi tới vòng 3 US Open

Trận thắng của Djokovic trước tay vợt Mỹ Zachary Svajda tại vòng 2, giúp anh bước tiếp vào vòng ba giải đấu, đồng thời thiết lập cột mốc 19 lần đi tới vòng 3 của một giải Grand Slam, vượt qua Federer (18 lần).

Djokovic, 38 tuổi, là người giữ hàng loạt kỷ lục vĩ đại trong làng tennis thế giới, gồm 24 danh hiệu Grand Slam, 40 chức vô địch ATP Masters 1000, 7 lần vô địch ATP Finals, huy chương vàng Olympic cùng kỷ lục 428 tuần giữ vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Phát biểu sau trận thắng, Djokovic bày tỏ rằng với anh, thử thách tối thượng của một tay vợt không chỉ là chinh phục các giải Grand Slam mà còn là giữ vững vị trí đầu bảng ATP trong nhiều năm và duy trì sự chuẩn bị toàn diện về thể chất, tinh thần cho từng trận đấu.

Djokovic thừa nhận anh chưa đạt phong độ tốt nhất những trận đầu tiên tại giải, nhưng luôn khao khát chiến thắng và khả năng cạnh tranh với các tay vợt trẻ là động lực giúp anh tiếp tục thăng tiến. Anh sẽ đối đầu với Cameron Norrie ở vòng 3, trận đấu dự kiến diễn ra vào 30/8.

🙏 Alcaraz thắng trận, xin lỗi khán giả US Open

Carlos Alcaraz, tay vợt số 2 thế giới, cũng vừa có chiến thắng áp đảo trước Mattia Bellucci tại vòng hai US Open 2025 với tỷ số 6-1, 6-0, 6-3 chỉ trong 1 giờ 36 phút. Thành tích này giúp anh tiến vào vòng ba và thiết lập tỉ lệ thắng 85,9% tại các trận Grand Slam, vượt qua huyền thoại Rod Laver (85,7%) để vươn lên đứng thứ năm trong lịch sử.

Alcaraz xin lỗi khán giả tại US Open vì "đánh nhanh thắng nhanh"

Dù giành chiến thắng nhanh chóng và hiệu quả, Alcaraz đã bày tỏ lời xin lỗi tới người hâm mộ vì trận đấu kết thúc sớm, khiến khán giả có thể cảm thấy hụt hẫng vì ít được chứng kiến những màn so kè kịch tính.

Anh khiêm tốn chia sẻ rằng dù đối thủ không duy trì được phong độ tốt nhất, bản thân anh cũng luôn đặt mục tiêu cải thiện từng trận và nỗ lực duy trì sự ổn định cao nhất trong các giải đấu.

Alcaraz nhấn mạnh đây là giai đoạn anh chơi ổn định nhất từ đầu sự nghiệp, mặc dù vẫn còn những lúc lên xuống phong độ nhưng học được cách vượt qua để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với tinh thần tươi mới và năng lượng dồi dào. Vòng ba US Open tới, Alcaraz sẽ gặp Luciano Darderi, tay vợt đứng hạng 32 thế giới.