Dự đoán tennis US Open ngày 27/8: Djokovic, Alcaraz so tài 2 đối thủ "khó chịu"

🎾 Novak Djokovic - Zachary Svajda: Khoảng 22h30, 27/8 (vòng 2 đơn nam)

Tối ngày 27/8/2025, Novak Djokovic sẽ bước vào trận đấu vòng 2 US Open 2025 đối đầu với tay vợt trẻ đầy triển vọng của Mỹ, Zachary Svajda. Đây là cuộc chạm trán giữa độ dày kinh nghiệm và bản lĩnh của tay vợt hàng đầu thế giới, với sự nhiệt huyết cùng phong độ đang lên của tay vợt trẻ.

Nole "giải bài toán" Svajda tối 27/8

Djokovic, tay vợt 38 tuổi, đang có phong độ ổn định với chiến thắng thuyết phục trước Learner Tien ở vòng 1 mặc dù có phần chưa hoàn toàn sung sức do mệt mỏi và có lúc thiếu nhịp nhàng. Với tỷ lệ thắng trên sân cứng vượt trội cùng khả năng kiểm soát trận đấu tốt nhờ các pha giao bóng mạnh và đa dạng các cú đánh từ cuối sân, Djokovic được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ trẻ.

Sự khôn ngoan, kiên cường trong tâm lý, và khả năng thích nghi trong các tình huống khó sẽ là những yếu tố giúp Djokovic kiểm soát trận đấu, hạn chế các pha tấn công bất ngờ của Svajda. Tuy nhiên, tay vợt Serbia cần cẩn trọng với việc giảm bớt các lỗi giao bóng kép đã xuất hiện ở trận trước.

Zachary Svajda, 22 tuổi, hiện đứng hạng 145 ATP, đã có một mùa hè ấn tượng với chuỗi chiến thắng liên tiếp, trong đó có chiến thắng tại vòng 1 trước Zsombor Piros. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải Grand Slam, Svajda sở hữu cú giao bóng ổn định và phong cách chơi khá áp lực, thích đánh nhanh và gây khó khăn trên mặt sân cứng.

Mặc dù ít kinh nghiệm và chưa từng đối đầu với Djokovic, Svajda tự tin khi được thực chiến với một trong những tượng đài vĩ đại của quần vợt. Anh có sự hỗ trợ và tập luyện từ các tay vợt hàng đầu Mỹ, đồng thời đang tận dụng động lực từ sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua để tạo nên một màn trình diễn tốt nhất có thể.

📈 Dự đoán và nhận định

Các chuyên gia và nhà phân tích thống nhất rằng Djokovic vẫn là cửa trên với khả năng chiến thắng cao nhờ kinh nghiệm và kỹ thuật đa dạng. Tuy nhiên, dự kiến đây sẽ không phải trận đấu dễ dàng khi Svajda được dự đoán sẽ tạo ra nhiều thử thách với phong cách thi đấu trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Nole có thể đi tiếp sau trận đấu kéo dài 4 set (3-1).

🎾 Carlos Alcaraz - Mattia Bellucci: Khoảng 6h, 28/8 (vòng 2 đơn nam)

Trận đấu giữa Carlos Alcaraz và Mattia Bellucci hứa hẹn sẽ là màn so tài lôi cuốn giữa tay vợt số 2 thế giới với một đối thủ tiềm năng đến từ Ý. Alcaraz bước vào giải với phong độ tuyệt vời trong suốt mùa giải 2025 khi anh đã giành tới 6 danh hiệu lớn nhỏ, từ Rotterdam, Monte Carlo, Rome, Roland Garros cho đến London và Cincinnati.

Alcaraz so tài với tay vợt Ý

Kỹ thuật toàn diện, sức bền dẻo dai cùng khả năng giao bóng áp đảo đã giúp anh duy trì vị trí hàng đầu trong làng quần vợt thế giới. Chiến thắng thuyết phục ở vòng 1 trước Reilly Opelka chỉ càng khẳng định rõ hơn bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Alcaraz trên mặt sân cứng.

Trong khi đó, Mattia Bellucci, tay vợt đang xếp hạng 65 ATP, 24 tuổi, có thể là một kẻ thách thức đáng gờm với phong cách thi đấu phóng khoáng và sự liều lĩnh. Anh từng gây ấn tượng khi vào bán kết Rotterdam và tiến sâu tại Wimbledon, với những chiến thắng đáng chú ý trước các tay vợt mạnh như Medvedev hay Tsitsipas.

Dẫu vậy, sự chênh lệch về kinh nghiệm và thành tích đối đầu là điều khó có thể phủ nhận khi Bellucci chưa từng đánh bại Alcaraz, đồng thời thiếu kinh nghiệm đối đầu với những tay vợt đẳng cấp hàng đầu trong các giải Grand Slam.

📈 Dự đoán và nhận định

Alcaraz được kỳ vọng sẽ kết thúc trận đấu chóng vánh trong ba set, tiếp tục duy trì mạch chiến thắng cũng như thể hiện vị thế ứng viên số một cho chức vô địch US Open năm nay.

Lịch thi đấu US Open ngày 27/8