Dự đoán tennis US Open ngày 29/8: Djokovic, Alcaraz nguy cơ phải "khổ chiến"

🎾 Carlos Alcaraz - Luciano Darderi: Khoảng 22h30, 29/8 (vòng 3 đơn nam)

Trận đấu giữa Carlos Alcaraz và Luciano Darderi tại US Open 2025 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính. Alcaraz đang là tay vợt số 2 thế giới, sở hữu phong độ ấn tượng với 6 danh hiệu trong năm nay cùng thành tích vào ít nhất tứ kết ở tất cả các giải đấu tham dự. Anh vừa dễ dàng vượt qua các đối thủ ở vòng đầu, thể hiện sự tự tin và khả năng kiểm soát trận đấu trên mặt sân cứng.

Alcaraz (bên trái) được đánh giá cao hơn hẳn nhưng Darderi đang hừng hực khí thế trước trận đấu

Ở phần sân đối diện, Luciano Darderi, tay vợt 23 tuổi đang xếp hạng 34 thế giới, có sự tiến bộ rõ nét khi lần đầu tiên giành chiến thắng ở vòng ba một giải Grand Slam và đang rất khao khát tạo nên bất ngờ trước Alcaraz. Darderi có lối chơi phù hợp với sân cứng, anh thể hiện được sự chuẩn bị kỹ càng sau thời gian hồi phục chấn thương, đặc biệt là khả năng phát bóng uy lực và tinh thần chiến đấu kiên cường.

📈 Dự đoán trận đấu

Chuyên gia nhận định, dù Darderi có thể gây khó khăn với những pha lên lưới và áp lực liên tục, đất diễn của Alcaraz vẫn rất rộng nhờ sự đa dạng trong cách đánh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Dự đoán Alcaraz sẽ vượt qua với tỉ số 3-1 hoặc 3-0, nhưng Darderi đủ sức kéo dài trận đấu và tạo ra nhiều pha bóng quyết liệt.

🎾 Novak Djokovic - Cameron Norrie: Khoảng 6h, 30/8 (vòng 3 đơn nam)

Trận đấu giữa Novak Djokovic và Cameron Norrie tại vòng ba US Open 2025 hứa hẹn kịch tính và nhiều cung bậc cảm xúc. Dù Djokovic, huyền thoại 38 tuổi sở hữu 24 Grand Slam, đang có phong độ chưa thực sự ổn định với những trận thắng vất vả ở vòng trước, anh vẫn cho thấy bản lĩnh tuyệt vời khi ngược dòng thắng đối thủ trẻ Zachary Svajda trong 4 set. Thành tích đối đầu cho thấy Djokovic toàn thắng 6 trận trước Norrie, trong đó hai lần gặp gần nhất năm nay đều kết thúc với chiến thắng dễ dàng cho Djokovic.

Djokovic (bên phải) dự báo sẽ phải vất vả để có chiến thắng trước "con mồi" quen thuộc Norrie (bên trái)

Norrie, từng vào bán kết Wimbledon và vô địch Indian Wells, là tay vợt lì lợm với lối chơi bền bỉ, có thể gây khó dễ cho Djokovic bằng các pha đánh bóng bền đòi hỏi nền tảng thể lực tốt. Tuy nhiên, Norrie chưa thể làm nên bất ngờ trước Djokovic do thiếu những cú đòn sắc bén đủ làm khó nhà đương kim vô địch.

📈 Dự đoán kết quả trận đấu:

Chuyên gia dự đoán Djokovic sẽ tận dụng được kinh nghiệm và đa dạng chiến thuật để vượt qua Norrie với tỷ số 3-1 hoặc 3-2. Trận đấu có thể kéo dài và gay cấn, nhưng sức bền cùng bản lĩnh của Djokovic trên sân lớn thường giúp anh tìm đường thắng trong những thời điểm quyết định.

