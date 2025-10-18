Bao Phương Vinh & Thanh Lực đấu cao thủ ở giải bi-a thế giới, kết quả ra sao?

❌ Bao Phương Vinh thua ngược

Ở lượt trận vòng 1/8 giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 diễn ra vào tối ngày 17/10 tại Bỉ, Bao Phương Vinh đối đầu với Berkay Karakurt, tay cơ tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ đang xếp hạng 17 thế giới.

Bao Phương Vinh dừng bước dù đã nhập cuộc rất tốt

Chỉ trong 3 lượt cơ đầu, Phương Vinh tung liền 3 series để dẫn trước 18-4. Khi đang bị dẫn 9-21, Berkay Karakurt bất ngờ vùng lên mạnh mẽ để san hòa cách biệt 22-22 trước khi dẫn 25-24 sau hiệp 1.

Mở đầu hiệp 2, Bao Phương Vinh một lần nữa vươn lên dẫn 29-25. Tuy nhiên lúc này, Berkay Karakurt tiếp tục thể hiện khả năng ghi điểm cực tốt để bứt lên tạo cách biệt 10 điểm, trước khi thắng chung cuộc 50-38 sau 25 lượt cơ.

😞 Trần Thanh Lực thua chóng vánh

Cũng ở lượt trận vòng 1/8 diễn ra trước đó, đại diện còn lại của Việt Nam là Trần Thanh Lực đã để thua chóng vánh trước Martin Horn. Nhà đương kim vô địch World Cup người Đức thể hiện phong độ đỉnh cao với chiến thắng 50-14 chỉ sau 14 lượt cơ, đạt hiệu suất 3,57 điểm/lượt cơ.

Thanh Lực không thể tạo nên bất ngờ trước phong độ ấn tượng của Martin Horn

Với những kết quả này, Billiards Việt Nam chính thức khép lại hành trình tại World Championship năm nay. Phải nói thêm, vòng 1/8 cũng chứng kiến hàng loạt cú sốc khi những ngôi sao hàng đầu như Jeremy Bury, Marco Zanetti, Heo Jung Han…đều đã bị loại.