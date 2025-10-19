Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỷ số Liverpool - MU: Thư hùng derby nước Anh, dàn "bom tấn" so tài (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: MU - Liverpool: Rực lửa Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(22h30, 19/10, vòng 8 Ngoại hạng Anh) Liverpool và MU gặp nhau trong bối cảnh cả hai đều có những khoảng hở trong chiến thuật, nhân sự lẫn kết quả. Đội nào thất bại ở Anfield đều sẽ đối diện với một cuộc khủng hoảng thực sự.

   

Đội bóng Thứ hạng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua
Liverpool Hạng 2 7 5 0 2 13 9
MU Hạng 10 7 3 1 3 9 11

🎯Phong độ của Liverpool và MU

Một chương mới trong cuộc đối đầu kinh điển của bóng đá Anh sẽ được viết tiếp khi Liverpool tiếp đón MU, trong bối cảnh đội khách mới là bên có phong độ tốt hơn trước trận.

Liverpool và MU gặp nhau trong bối cảnh hai đội đều có phong độ không tốt

Liverpool và MU gặp nhau trong bối cảnh hai đội đều có phong độ không tốt

Đợt tập trung ĐTQG vừa qua dường như đến đúng lúc với Liverpool. Sau khởi đầu thăng hoa, đội bóng vùng Merseyside bất ngờ sa sút thảm hại với ba trận thua liên tiếp, trong đó có hai thất bại ở Premier League khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, người hâm mộ tại Anfield vẫn có lý do để tin tưởng, khi “Lữ đoàn đỏ” chỉ thua 2 trong 53 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 41, hòa 10).

Phía bên kia, MU hành quân đến Anfield với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém đối thủ 5 điểm dù đã thắng hai trong ba vòng gần nhất, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Sunderland.

“Quỷ đỏ” từng không thể thắng hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh suốt cả mùa trước. Và cơ hội làm được điều đó lần này cũng không cao khi họ đã trải qua 8 trận sân khách liên tiếp không thắng ở Premier League (hòa 2, thua 6) – chuỗi tệ nhất của CLB kể từ năm 1989.

10 trận đối đầu gần nhất giữa Liverpool & MU
Ngày Giải đấu Tỷ số
13/5/2021 Premier League MU 2-4 Liverpool
24/10/2021 Premier League MU 0-5 Liverpool
19/4/2022 Premier League Liverpool 4-0 MU
22/8/2022 Premier League MU 2-1 Liverpool
5/3/2023 Premier League Liverpool 7-0 MU
17/12/2023 Premier League Liverpool 0-1 MU
17/3/2024 FA Cup MU 2-3 Liverpool
7/4/2024 Premier League MU 0-3 Liverpool
1/9/2024 Premier League Liverpool 0-3 MU
5/1/2025 Premier League Liverpool 2-2 MU

🤝Lịch sử đối đầu Liverpool - MU

Về thành tích đối đầu, MU đã thắng 83 trận, hòa 61 trong khi Liverpool thắng 72 trận trong các trận derby nước Anh. Những trong những năm gần đây, trận derby nước Anh chứng kiến sự thắng thế của "Lữ đoàn đỏ".

Liverpool chỉ thua MU 1 trong 14 lần chạm trán gần nhất ở Premier League (thắng 7, hòa 6). Khi tiếp "Quỷ đỏ" trên sân nhà Anfield, "Lữ đoàn đỏ" bất bại 9 trận liên tiếp, thắng 4 và hòa 5.

Nếu duy trì được chuỗi này, đoàn quân dưới quyền HLV Arne Slot sẽ trở thành đội thứ hai trong lịch sử Premier League (sau Chelsea) không thua trong 10 trận sân nhà liên tiếp trước MU.

⚽Thành tích thi đấu của Liverpool và MU thời gian gần đây

Liverpool MU

Chelsea 2-1 Liverpool

Galatasaray 1-0 Liverpool

Crystal Palace 2-1 Liverpool

Liverpool 2-1 Southampton

Liverpool 2-1 Everton

MU 2-0 Sunderland

Brentford 3-1 MU

MU 2-1 Chelsea

Man City 3-0 MU

MU 3-2 Burnley

Thống kê đáng chú ý cho thấy 7 trận của Liverpool tại Premier League mùa này có tổng cộng 10 bàn thắng được ghi sau phút 75. Chín trận gần nhất của họ không có trận nào kết thúc với cách biệt từ hai bàn trở lên.

Ngược lại, MU bị dẫn bàn trong hiệp một ở 5/7 trận sân khách gần nhất tại đấu trường quốc nội.

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng Kiến tạo
Liverpool Ekitike - 3 Salah - 2 Gakpo - 2 Gakpo - 2 Salaj - 2 Isak - 1
MU Sesko - 2 Fernandes - 2 Mbeumo - 1 Mbeumo - 1 Dorgu - 1 Dalot - 1

* Ngôi sao nổi bật:

Liverpool

1) Mohamed Salah: Đã xuống phong độ nhưng luôn có khả năng tỏa sáng, đặc biệt là trong các trận đại chiến với MU. Với 13 bàn và 6 kiến tạo, Mohamed Salah đang là cầu thủ góp giấu dày làm tung lưới MU nhiều nhất trong lịch sử Premier League.

Salah (áo trắng) sẽ là mối đe dọa lớn với hàng thủ MU

Salah (áo trắng) sẽ là mối đe dọa lớn với hàng thủ MU

2) Alexander Isak: Bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè 2025 vẫn chưa ghi bàn thắng nào tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Liverpool. Ở đợt tập trung ĐTQG vừa qua, Isak cũng chơi không tốt. Nếu có thể ghi bàn vào lưới MU, áp lực đang bủa vây Isak chắc chắn sẽ giảm bớt đáng kể.

3) Dominik Szoboszlai: Cầu thủ người Bulgaria càng chơi càng hay và mùa này đang là ngôi sao thực sự nổi bật trong màu áo Liverpool. Sự hiện diện của Florian Wirtz những tưởng sẽ khiến Szoboszlai mất đi tầm ảnh hưởng. Vậy nhưng không, Szoboszlai không chỉ chơi tốt ở tuyến giữa mà còn là nguồn cung cấp sáng tạo quan trọng cho mặt trận tấn công của "Lữ đoàn đỏ".

MU

1) Benjamin Sesko: Đầu mùa giải, Sesko chịu sức ép không nhỏ do không chơi tốt ở những trận đầu tiên. Nhưng những trận gần đây, ngôi sao người Slovenia chơi khá ăn ý với các vệ tinh xung quanh, đồng thời tìm lại được cảm giác ghi bàn. 2 trận gần nhất trong màu áo "Quỷ đỏ", Sesko đều lập công.

Sesko đang dần chơi tốt hơn, sau khởi đầu tệ hại

Sesko đang dần chơi tốt hơn, sau khởi đầu tệ hại

2) Bryan Mbeumo: Đẳng cấp của Mbeumo không có gì phải bàn cãi khi anh là 1 trong những ngôi sao ghi nhiều bàn nhất cho Brentford ở mùa bóng trước. Cầu thủ này có tốc độ, kỹ thuật và khả năng kiến tạo ấn tượng.

Màn trình diễn của Mbeumo từ đầu mùa đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của các nhà chuyên môn và người hâm mộ "Quỷ đỏ". Hơn nữa, khả năng phối hợp giữa Mbeumo và Amad Diallo ngày càng tốt hơn, giúp cánh phải trở thành hướng tấn công chính của MU.

3) Mathijs De Ligt: Trong lúc nhiều cầu thủ ở hàng thủ MU thi đấu không tốt ở chặng đầu mùa 2025/26, trung vệ De Ligt lại có màn thể hiện đầy nỗ lực. Ngôi sao người Hà Lan sẽ tiếp tục trở thành chốt chặn đáng tin cậy ở cuộc chạm trán Liverpool sắp tới.

⚽Phân tích lối chơi

Liverpool MU
Điểm mạnh

- Tấn công đa dạng, tuyến giữa rất mạnh, nhân sự trên hàng công dồi dào. Có khả năng áp đảo MU trong các trận đấu trên sân nhà. Đặc biệt mạnh trong khoảng thời gian cuối trận.

- Tạo ra nhiều cơ hội, tấn công chủ động. Các cầu thủ trên hàng công - đặc biệt là Benjamin Sesko dần lấy lại phong độ. Cánh phải là hướng tấn công chủ đạo với Mbeumo và Diallo.
Điểm yếu

- Hàng thủ dần mất đi sự vững chắc cần thiết. Thiếu nhiều nhân sự quan trọng, đặc biệt là thủ môn Alisson.

 - Khả năng phòng ngự bóng bổng đặc biệt kém. Chơi với đội hình dâng cao, thường xuyên bị đối thủ phản công tận dụng.

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra
Liverpool thắng 50%
Hòa 30%
MU thắng 20%

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-1 MU

Thông tin lực lượng

Liverpool: Vắng Alisson, Wataru Endo, Giovanni Leoni. Konate và Gravenberch bỏ ngỏ khả năng ra sân.

MU: Lisandro Martinez chưa sẵn sàng thi đấu, Mazraoui mới trở lại tập nhẹ.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Wirtz, Ekitike; Isak.

MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad Diallo, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Mbeumo, Fernandes; Sesko.

Theo Tiến Sơn

18/10/2025 23:15 PM (GMT+7)
