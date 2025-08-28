Sinner "đánh như máy" ở US Open, nói về việc Alcaraz bất ngờ "xuống tóc"

⚡ Sinner "đánh như cái máy" ở US Open

Ngay từ vòng mở màn US Open 2025, Jannik Sinner đã chứng minh mình hoàn toàn hồi phục sau khi buộc rút lui khi đang chơi ở trận chung kết Cincinnati Masters vì ốm. Nhà đương kim vô địch US Open thi đấu hủy diệt khi dễ dàng đánh bại Vit Kopriva 6-1, 6-1, 6-2 chỉ trong 1 giờ 38 phút. Sinner như một "cỗ máy" trên sân với những pha đánh bóng cực mạnh và chính xác, khiến đối thủ bị dồn ép liên tục.

Sinner thi đấu lạnh lùng và đạt hiệu suất rất cao

Khả năng đánh bóng sớm, sự ổn định và sức mạnh vượt trội đem lại cho Sinner lợi thế áp đảo trên sân. Chuyên gia và huyền thoại quần vợt đều đánh giá anh đang đi trước rất nhiều đối thủ, trong đó có Carlos Alcaraz.

Cựu tay vợt Tim Henman nhận xét rằng không nhiều người có thể duy trì phong độ cao, cường độ mạnh trong suốt trận đấu Grand Slam như Sinner. Phong thái thi đấu lạnh lùng, hiệu quả giúp anh trở thành ứng viên số một cho chức vô địch US Open năm nay.

🤯 Nói về việc Alcaraz bất ngờ "xuống tóc"

Bên cạnh những diễn biến trên sân, Alcaraz gây chú ý với diện mạo hoàn toàn mới khi đã cắt gần trọc đầu. Lý do là vì anh trai sử dụng nhầm máy cắt tóc khiến mái tóc dài bị cắt hỏng, Alcaraz đành phải cạo để khắc phục. Dù vậy, tay vợt số 1 thế giới khá thoải mái với sự thay đổi này.

Khi được hỏi liệu bản thân có tính "xuống tóc" như vậy không, Sinner trả lời nhanh chóng: “Không, tôi không nghĩ mình sẽ cạo đâu. Carlos dù tóc dài hay ngắn đều ổn. Mái tóc của cậu ấy sẽ mọc lại rất nhanh thôi”.

Ngoài ra, Sinner cũng nhìn lại cuộc đối đầu lịch sử tại US Open ba năm trước giữa anh và Alcaraz, trận đấu dài 5 set mà Alcaraz thắng. Hiện tại, cả hai đã trưởng thành hơn, thi đấu chiến thuật và chuẩn bị tinh thần kỹ càng cho những trận thư hùng tại US Open năm nay, hứa hẹn sẽ tạo nên màn so tài đỉnh cao.

Tiến vào vòng 2 US Open, Sinner sẽ chạm trán với tay vợt Úc, Alexei Popyrin, trận đấu dự kiến diễn ra vào 29/8.