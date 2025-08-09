Kết quả bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Indonesia: Chiến thắng áp đảo (SEA V.League)

ĐT nữ Việt Nam nhắm tới chiến thắng thứ 2 ở SEA V.League giai đoạn 2 và lực lượng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được đánh giá hơn hẳn đối thủ. Set 1 diễn ra tương đối giằng co ở giai đoạn đầu, nhưng đến giữa set là ĐT Việt Nam có một chuỗi lên 6 điểm liên tiếp để bỏ xa đối phương nhờ bộ đôi quen thuộc Bích Tuyền - Thanh Thúy, giành chiến thắng với tỷ số 25-20 trong set 1.

ĐT Việt Nam không dùng đội hình chủ lực trong cả trận nhưng vẫn chơi áp đảo

Kịch bản của set 2 cũng không có nhiều khác biệt, lúc này ĐT Việt Nam xoay vòng đội hình và Thanh Thúy được cho ra nghỉ, nhưng thế công của chủ nhà vẫn không suy giảm. Indonesia cố gắng duy trì thế đeo bám trong 16 điểm đầu tiên nhờ nỗ lực của Megawati Pertiwi, nhưng rốt cuộc không bám trụ được và nhìn ĐT Việt Nam thắng set này với tỷ số 25-19.

Set 3 đáng lẽ ĐT Việt Nam còn thắng áp đảo hơn nữa, khi có thời điểm các cầu thủ chủ nhà đã dẫn điểm gấp đôi đối phương. Những nỗ lực của Indonesia đã giúp họ rút ngắn cách biệt xuống còn khoảng 5-6 điểm ở nửa cuối set, và họ vẫn cố sức cứu 2 match point trước khi Vi Thị Như Quỳnh tung cú dứt điểm định đoạt tỷ số 25-20.

Thắng chung cuộc 25-20, 25-19, 25-20, ĐT Việt Nam sẽ có trận gặp Thái Lan vào ngày mai khoảng 19h, 10/8.