Dàn chân dài U21 nữ Việt Nam hạ cựu á quân bóng chuyền thế giới, tạo địa chấn

💥 Chiến thắng ấn tượng của U21 nữ bóng chuyền Việt Nam

Serbia vốn là cường quốc bóng chuyền, sở hữu nền tảng vững chắc ở cả hai đội tuyển nam và nữ. U21 Serbia đã từng giành ngôi á quân giải U21 thế giới năm 2021. Trước trận, phần lớn giới chuyên môn đều nhận định chiến thắng gần như nằm ngoài tầm với của các cô gái trẻ Việt Nam.

Đội bóng châu Âu vừa thể hiện sức mạnh khủng khiếp ở trận mở màn khi đánh bại Puerto Rico 3-0, nổi bật với 17 pha chắn bóng thành công nhờ hàng chắn cao lớn.

U21 nữ bóng chuyền Serbia

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh đã có lời đáp trả đanh thép. Với chiến thuật phối hợp biến ảo, tốc độ cùng những pha chuyền “giấu bóng” thông minh của chuyền hai Khánh Huyền, U21 nữ Việt Nam liên tục phá vỡ hệ thống chắn của Serbia. Kết quả, các cô gái U21 nữ Việt Nam giành chiến thắng 25-21 ở set 1, khiến đối thủ chỉ một lần duy nhất chắn bóng thành công.

🏐 Màn giằng co điểm số hấp dẫn

Set 2 chứng kiến nỗ lực bám đuổi đầy kiên cường của U21 Việt Nam. Dù bị dẫn trước, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh vẫn cứu tới hai set-point để rút ngắn tỷ số xuống 23-24, nhưng Serbia kịp thời chốt hạ 25-23 để cân bằng tỷ số.

U21 bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu quyết tâm

Bước sang set 3, U21 nữ Việt Nam tiếp tục gây choáng váng cho đối thủ bằng lối chơi máu lửa và quyết đoán. Có thời điểm dẫn 19-14, các cô gái áo đỏ xuất sắc khép lại set đấu với chiến thắng 25-22.

Set 4 là màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Serbia khởi đầu mạnh mẽ và dẫn 10-6, nhưng Việt Nam vùng lên, bứt phá dẫn lại 11-10. Khi tỷ số ở thế cân bằng 13-13, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh tung ra chuỗi ghi 5 điểm liên tiếp để tạo cách biệt 18-13. Dù đối thủ vùng lên mạnh mẽ ở cuối set, U21 Việt Nam vẫn bản lĩnh giữ vững lợi thế, thắng 25-23 và ấn định tỷ số chung cuộc 3-1.

Đây là chiến thắng gây chấn động giải đấu, bởi Serbia là thế lực hàng đầu, trong khi Việt Nam mới lần đầu góp mặt. Sau hai trận toàn thắng, U21 Việt Nam tràn trề cơ hội lọt vào top 4 bảng A và giành vé vào vòng 16 đội.

Theo thống kê, trận này Đặng Thị Hồng ghi 15 điểm, Lê Thùy Linh ghi 14 điểm, Ngô Thị Bích Huệ ghi được 13 điểm. Ở phía bên kia, Mihajlovic ghi 14 điểm cho nữ U21 Serbia, Gagic 13 điểm và Skocajic 11 điểm. Đây là những cái tên chơi nổi bật nhất ở màn so tài đáng nhớ này.

Ở lượt trận tiếp theo, U21 Việt Nam sẽ chạm trán U21 Canada vào lúc 13h ngày 9/8.

