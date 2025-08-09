Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đả bại U21 Canada, giật vé lịch sử giải thế giới

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đang làm nên lịch sử tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 với màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trong lần đầu tiên tham dự giải đấu cấp thế giới danh giá này. Đội tuyển nằm ở bảng A cùng các đội mạnh như Indonesia (chủ nhà), Serbia - á quân năm 2021, Argentina, Puerto Rico và Canada.

Ngay trận ra quân, U21 Việt Nam đã gây chấn động khi thắng thuyết phục chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-0. Tiếp đó, đội tiếp tục tạo địa chấn bằng chiến thắng 3-1 trước U21 Serbia, đối thủ được đánh giá cao với vị trí á quân giải trước đó. Những kết quả này đưa U21 Việt Nam vào nhóm dẫn đầu bảng A và mở ra cơ hội bước vào vòng 1/16, vòng đấu loại trực tiếp của giải.

Đặng Hồng (số 12) mang về 26 điểm là cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận

Chiến thắng trước U21 Canada và tấm vé lịch sử vào vòng 1/16

Tiếp đó, ở trận đấu diễn ra vào chiều 9/8, tuyển U21 Việt Nam chạm trán Canada và đã có khởi đầu như mơ với chiến thắng set 1 thuyết phục. Set 1 diễn ra đầy kịch tính khi hai đội nhập cuộc thận trọng và giằng co từng điểm số. Tuy nhiên, từ điểm 13-13, U21 Việt Nam đã bứt phá với chuỗi 4 điểm liên tiếp, rồi duy trì cách biệt an toàn đến cuối hiệp, kết thúc với tỷ số 25-19 nghiêng về đội nhà.

Tuy nhiên, set 2 đầy tiếc nuối khi U21 Canada tận dụng cơ hội tốt hơn để thắng sát nút 26-24, quân bình tỷ số 1-1.

Bước sang set 3, Đặng Hồng, đội trưởng và ngôi sao sáng giá của U21 Việt Nam, tiếp tục tỏa sáng với khả năng ghi điểm ấn tượng, cùng sự hỗ trợ xuất sắc của các đồng đội như Bích Huệ, Quỳnh Hương giúp đội kiểm soát trận đấu hiệu quả, thắng lại Canada 25-19. Đáng chú ý, ở set này đối thủ Canada mắc tới 24 lỗi sai trong khi Việt Nam chỉ 5 lỗi, tạo đà cho set 4 bùng nổ.

Set cuối cùng là màn áp đảo hoàn toàn của U21 Việt Nam với tỷ số cách biệt 25-5. Đội trẻ Việt Nam chơi thăng hoa với chuỗi điểm 13-0, khiến U21 Canada gục ngã hoàn toàn, khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1.

Đặng Thị Hồng ghi 26 điểm

Trong trận này, Đặng Hồng ghi đến 26 điểm, dẫn đầu bảng điểm cá nhân, khẳng định vai trò then chốt trong hệ thống tấn công của đội. Các vị trí khác cũng có màn thể hiện đồng đều, từ tấn công, chắn bóng đến phòng thủ, góp phần vào thành công chung.

Với thành tích toàn thắng 3 trận, giành trọn 9 điểm, đội tuyển U21 Việt Nam nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu bảng A, chính thức giành vé vào vòng 1/16 ở lần đầu tiên dự giải. Hai trận đấu còn lại của U21 Việt Nam gặp U21 Argentina ngày 11/8 và U21 Puerto Rico ngày 13/8 sẽ quyết định vị trí đầu bảng A.