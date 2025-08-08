Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Kết quả bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Philippines: Nghẹt thở set 2, khởi đầu suôn sẻ (SEA V-League)

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều thời điểm thi đấu mất tập trung, đặc biệt trong set 2.

Ở chặng 1 SEA V-League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam từng đánh bại Philippines 3-1. Vì vậy khi tái đấu đối thủ trong trận ra quân chặng 2, Thanh Thúy và đồng đội nhập cuộc cực kì khí thế. Những pha xử lí chuẩn xác của Thanh Thúy, Bích Tuyền, Bích Thùy giúp các cô gái áo đỏ tạo khoảng cách điểm số rất xa so với đối thủ, qua đó khép lại set mở màn với chiến thắng 25-14.

Việt Nam đánh bại Philippines sau 3 set

Việt Nam đánh bại Philippines sau 3 set

Set 2, tưởng chừng mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra suôn sẻ với ĐT Việt Nam thì Philippines lại vùng lên mạnh mẽ. Có thời điểm, các cô gái áo đỏ thi đấu thiếu tập trung, liên tiếp mắc lỗi và để đối thủ dẫn 4 điểm. Rất may, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thể hiện bản lĩnh khi gỡ hòa, đồng thời tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở cuối set 2. Kết quả, với sự bùng nổ của Bích Tuyền và Nguyễn Thị Trinh, Việt Nam giành chiến thắng 30-28.

Kịch bản set 3 không khác nhiều so với set 2: Việt Nam khởi đầu tốt, tạo cách biệt điểm số an toàn nhưng Philippines chống đỡ kiên cường để gỡ hòa ở giữa set. Để rồi đúng vào những thời khắc quyết định, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bừng tỉnh để ghi điểm số quyết định.

Chung cuộc, Việt Nam giành chiến thắng 3-0 (tỷ số các set: 25-14, 30-28, 25-22), qua đó có khởi đầu thuận lợi ở chặng 2 SEA V-League 2025. 

Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/08/2025 20:15 PM (GMT+7)
