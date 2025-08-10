Bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 22 lịch sử, hạ Thái Lan có lên số 1 khu vực?

🏐 Thành tích vượt bậc của bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA V.League 2025

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức lọt vào top 22 thế giới trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), với 155.79 điểm. Đây là một bước tiến đáng kể khi chúng ta chỉ còn kém đội bóng mạnh trong khu vực là Thái Lan đúng 1 bậc với 160.42 điểm, khoảng cách rất nhỏ chưa đến 5 điểm.

Dù có lên ngôi hậu chặng 2 SEA V.League 2025, Việt Nam cũng chưa thể vượt qua thứ hạng của Thái Lan

Thành tích này có được là nhờ những chiến thắng thuyết phục tại Giải SEA V.League 2025, đặc biệt là các trận thắng với tỷ số 3-0 trước các đối thủ Indonesia và Philippines.

Theo công bố của FIVB, mỗi trận thắng 3-0 giúp Việt Nam cộng thêm lần lượt 3,42 điểm và 4,46 điểm, góp phần quan trọng cho sự tăng hạng trong bảng xếp hạng thế giới.

Những kết quả ấn tượng liên tục tại SEA V.League đã mang lại sức mạnh tinh thần, khẳng định vị thế mới của bóng chuyền nữ Việt Nam trong khu vực và trên bản đồ bóng chuyền thế giới.

🔍 Lý do Việt Nam chưa thể vượt qua Thái Lan dù vừa thắng đối thủ

Mặc dù việc đứng ngay sát vị trí của Thái Lan với chỉ 1 bậc kém đã tạo ra sự hưng phấn lớn, song theo quy định của FIVB, thành tích của Thái Lan tại SEA V.League 2025 sẽ không được tính điểm trong bảng xếp hạng thế giới.

Lý do là bởi Thái Lan đang đồng thời tham dự giải đấu lớn hơn là Volleyball Nations League (VNL) 2025, và các kết quả tại SEA V.League không được tính điểm cho các đội đã thi đấu VNL.

Thái Lan, mặc dù mất gần 30 điểm tại VNL sau chuỗi 8 trận thua liên tiếp, vẫn giữ được điểm số trên bảng xếp hạng nhờ quy trình tính điểm chuẩn mực và phân biệt rõ ràng của FIVB đối với từng giải đấu.

Do đó, dù Việt Nam thắng trong trận đối đầu trực tiếp tại SEA V.League vào 19h tối 10/8 tại Ninh Bình, điểm số và thứ hạng của cả hai ở bảng xếp hạng thế giới sẽ không thay đổi trong ít nhất 2 tuần, chờ tới khi hai đội cùng tham gia một giải đấu lớn được tính điểm khác như giải vô địch thế giới 2025.

Tuy nhiên, đây là tín hiệu tích cực hiếm có cho bóng chuyền nữ Việt Nam, thể hiện rõ sự tiến bộ vượt bậc của đội tuyển. Việc chỉ còn kém một bậc so với Thái Lan không chỉ là bước đệm để Việt Nam hướng tới mục tiêu vượt qua đối thủ mạnh nhất khu vực và hướng tới các mục tiêu lớn hơn.