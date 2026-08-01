Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Indonesia: ĐT Việt Nam thắng đậm set 2 (SEA V.Cup)

12-16

CÁCH BIỆT 4 ĐIỂM

Như Quỳnh lẫn Như Anh đều không thắng được hàng chắn của Indonesia và tỷ số là 14-9 cho đội khách. Như Quỳnh cuối cùng cũng ngắt chuỗi lên điểm để rút ngắn 10-14, trước khi Như Anh tận dụng bước 1 hỏng của đối thủ để đánh nhanh, 11-14. Indonesia kịp cứu bóng sau pha bỏ nhỏ hỏng sau đó để ghi điểm dẫn 15-11, trước khi nâng tỷ số lên 16-12 và buộc HLV Tuấn Kiệt lại gọi hội ý.